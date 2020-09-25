Головний санлікар Віктор Ляшко про локдаун через коронавірус - інтерв'ю DW (відео)

Про коронавірус, недофінансовану медицину, місцеві вибори в умовах епідемії та дороги коштом охорони здоров'я - в інтерв'ю DW Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України.
Чи загрожує Україні новий локдаун через коронавірус? Як впливає епідемія на місцеві вибори? Про це та інше в інтерв'ю DW - заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Коли почнеться вакцинація від коронавірусу? Чому Німеччина успішна в боротьбі з COVID-19? І коли ми зможемо зняти маски? Відповіді в інтерв’ю DW дає Крістіан Дростен, відомий німецький вірусолог і радник Меркель.
Українські лікарні бояться, що їм не вистачить усього необхідного, якщо у вересні стрімко зросте кількість пацієнтів з COVID-19.
Чим далі від Києва, тим гірша ситуація з кількістю хворих на COVID-19 та забезпеченням лікарень засобами захисту - чи так це? DW побувала в Кагарлику, аби дізнатися, чи готові місцеві до другої хвилі коронавірусу.