Головний санлікар Віктор Ляшко про локдаун через коронавірус - інтерв'ю DW (відео)

Антирекорди COVID-19: як захищаються від коронавірусу в провінції (відео)

Чим далі від Києва, тим гірша ситуація з кількістю хворих на COVID-19 та забезпеченням лікарень засобами захисту - чи так це? DW побувала в Кагарлику, аби дізнатися, чи готові місцеві до другої хвилі коронавірусу.