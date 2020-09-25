 Головний санлікар Віктор Ляшко про локдаун через коронавірус - інтерв′ю DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.09.2020

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Політика й суспільство

Головний санлікар Віктор Ляшко про локдаун через коронавірус - інтерв'ю DW (відео)

Про коронавірус, недофінансовану медицину, місцеві вибори в умовах епідемії та дороги коштом охорони здоров'я - в інтерв'ю DW Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Чи загрожує Україні новий локдаун через коронавірус? Як впливає епідемія на місцеві вибори? Про це та інше в інтерв'ю DW - заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

  

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