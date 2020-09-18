Найвідоміший німецький вірусолог про пандемію COVID-19 у 2021 році (відео)

За словами Крістіана Дростена, зима буде непростою і є регіони, в тому числі в Європі, де мало контролю, де країни зустрічають осінь з уже високим рівнем захворюваності і де довіра і стійкість медичних структур, а також ступінь впливу системи охорони здоров’я є низькими. Скільки ще носити маски? Відповідь в ексклюзивному інтерв’ю DW з відомим німецьким вірусологом і радником Меркель: