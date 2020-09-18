Найвідоміший німецький вірусолог про пандемію COVID-19 у 2021 році (відео)

Коли почнеться вакцинація від коронавірусу? Чому Німеччина успішна в боротьбі з COVID-19? І коли ми зможемо зняти маски? Відповіді в інтерв’ю DW дає Крістіан Дростен, відомий німецький вірусолог і радник Меркель.
За словами Крістіана Дростена, зима буде непростою і є регіони, в тому числі в Європі, де мало контролю, де країни зустрічають осінь з уже високим рівнем захворюваності і де довіра і стійкість медичних структур, а також ступінь впливу системи охорони здоров’я є низькими. Скільки ще носити маски? Відповідь в ексклюзивному інтерв’ю DW з відомим німецьким вірусологом і радником Меркель:
Українські лікарні бояться, що їм не вистачить усього необхідного, якщо у вересні стрімко зросте кількість пацієнтів з COVID-19.
Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух Києву?