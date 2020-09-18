 Найвідоміший німецький вірусолог про пандемію COVID-19 у 2021 році (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Найвідоміший німецький вірусолог про пандемію COVID-19 у 2021 році (відео)

Коли почнеться вакцинація від коронавірусу? Чому Німеччина успішна в боротьбі з COVID-19? І коли ми зможемо зняти маски? Відповіді в інтерв’ю DW дає Крістіан Дростен, відомий німецький вірусолог і радник Меркель.

Крістіан Дростен за роботою

Крістіан Дростен за роботою

За словами Крістіана Дростена, зима буде непростою і є регіони, в тому числі в Європі, де мало контролю, де країни зустрічають осінь з уже високим рівнем захворюваності і де довіра і стійкість медичних структур, а також ступінь впливу системи охорони здоров’я є низькими. Скільки ще носити маски? Відповідь в ексклюзивному інтерв’ю DW з відомим німецьким вірусологом і радником Меркель: 

DW.COM

Антирекорд коронавірусу: чи готові лікарні до другої хвилі? (відео)

Українські лікарні бояться, що їм не вистачить усього необхідного, якщо у вересні стрімко зросте кількість пацієнтів з COVID-19.  

Карантин розбрату: чим загрожує повстання регіонів? (відео)

Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух Києву?  

Антирекорди COVID-19: як захищаються від коронавірусу в провінції (відео)

Чим далі від Києва, тим гірша ситуація з кількістю хворих на COVID-19 та забезпеченням лікарень засобами захисту - чи так це? DW побувала в Кагарлику, аби дізнатися, чи готові місцеві до другої хвилі коронавірусу.  

Також за темою

Коронавірус назавжди? Найвідоміший німецький вірусолог про те, коли ми знімемо маски (18.09.2020) 18.09.2020

Коли почнеться вакцинація населення від коронавірусу? Чому Німеччина успішна в боротьбі з COVID-19? І коли ми зможемо обійнятися і зняти маски? Відповіді в ексклюзивному інтерв’ю DW дає Крістіан Дростен, провідний німецький вірусолог і радник Меркель.

Coronavirus Großbritannien Oldham Mann vor Illustration

Що важливо знати зараз про коронавірус? Відповіді провідних вірусологів ФРН 26.04.2020

DW зібрала найновіші висловлювання експертів щодо актуальних питань: носіння маски, небезпека зараження, дезінфекція поверхонь, послаблення карантину, загроза другої хвилі пандемії.

Реклама

Докладно

У Верховній Раді обрали сім представників до конкурсної комісії для обрання голови САП - це викликало гостру реакцію Заходу і активістів

Як зміни у конкурсній комісії для САП загрожують безвізу

Затвердження Верховною Радою членів комісії з обрання керівника САП викликала занепокоєння на Заході.  

Дефіцит бюджету-2021 у проєкті КМУ - шість відсотків ВВП

Проєкт бюджету-2021: що не так з кошторисом України?

В уряді бюджет-2021 називають "бюджетом можливостей для розвитку", але до документу є багато питань.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  