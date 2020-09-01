 Коронавірус у провінції: захисти себе сам? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Коронавірус у провінції: захисти себе сам? (відео)

Чим далі від Києва, тим гірша ситуація з кількістю хворих на COVID-19 та забезпеченням лікарень засобами захисту - чи так це? DW побувала в Кагарлику, аби дізнатися, чи готові місцеві до другої хвилі коронавірусу.

Багато українців нехтують захисними масками (DW/O. Zhuravlova)

Багато українців нехтують захисними масками

У Кагарлику і Кагарлицькому районі за весь період епідемії були зафіксовані одиниці хворих на коронавірус. Район поки тримається в "зеленій зоні". Утім, за даними облдержадміністрації, останніми днями на Київщині різко збільшився рівень захворюваності і навіть є антирекорд  з кількості померлих. У Кагарлику ще на весні готувалися до найгіршого сценарію. Як саме? І чи готові тепер мешканці провінції та місцеві медики до очікуваної другої хвилі коронавірусу?

DW.COM

Антирекорд коронавірусу: чи готові лікарні до другої хвилі? (відео)

Українські лікарні бояться, що їм не вистачить усього необхідного, якщо у вересні стрімко зросте кількість пацієнтів з COVID-19.  

Карантин розбрату: чим загрожує повстання регіонів? (відео)

Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух Києву?  

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla (фотогалерея)

Коронавірус підкосив світову економіку. Але не всі програють через пандемію COVID-19. Сервіси відео- й аудіострімінгу - серед тих, кому карантин допоміг збільшити прибутки. Хто ще опинився у виграші - в добірці DW.  

Коли почнеться друга хвиля пандемії? (відео)

Коли і за яких умов кількість заражень може знову піднятися до критичного рівня і призвести до нового локдауну? Ось, що про це кажуть провідні вірусологи Німеччини.  

Реклама

Докладно

Багато українців нехтують захисними масками (DW/O. Zhuravlova)

Коронавірус у провінції: захисти себе сам? (відео)

Чим далі від Києва, тим гірша ситуація з коронавірусом - чи так це? Репортаж DW з Кагарлика.  

Knorr

"Циганський соус" перейменують, але що це змінить?

Назва "циганський соус" стане історією, але чи допоможе це подолати справжні проблеми сінті та ромів?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  