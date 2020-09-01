Коронавірус у провінції: захисти себе сам? (відео)

У Кагарлику і Кагарлицькому районі за весь період епідемії були зафіксовані одиниці хворих на коронавірус. Район поки тримається в "зеленій зоні". Утім, за даними облдержадміністрації, останніми днями на Київщині різко збільшився рівень захворюваності і навіть є антирекорд з кількості померлих. У Кагарлику ще на весні готувалися до найгіршого сценарію. Як саме? І чи готові тепер мешканці провінції та місцеві медики до очікуваної другої хвилі коронавірусу?