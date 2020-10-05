Як проголосувати на місцевих виборах, не змарнувавши бюлетень (відео)

Місцеві вибори в Україні проходять за новим виборчим законодавством. Виборець отримає від двох до п'яти бюлетенів, а голосувати доведеться не лише за партію, а й за кандидата. Як правильно заповнити бюлетень?
Для України ці вибори є історичними і складними, адже проходитимуть за оновленим виборчим законодавством. Нова виборча система передбачає, що депутатів на місцевих виборах обиратимуть за відкритими списками. Це означає, що слід проголосувати не лише за партію, але й за кандидата від партії. В комісіях сподіваються, що виборець нічого не наплутає та прийде на дільницю підготовленим. Як правильно заповнити бюлетень, аби голос рахувався - дивіться у відео DW:
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