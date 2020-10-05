 Як проголосувати на місцевих виборах, не змарнувавши бюлетень (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.10.2020

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Політика й суспільство

Як проголосувати на місцевих виборах, не змарнувавши бюлетень (відео)

Місцеві вибори в Україні проходять за новим виборчим законодавством. Виборець отримає від двох до п'яти бюлетенів, а голосувати доведеться не лише за партію, а й за кандидата. Як правильно заповнити бюлетень?

Як правильно заповнити бюлетень на місцевих виборах, аби голос зарахували (picture-alliance/Zuma/S. Kharchenko)

Як правильно заповнити бюлетень на місцевих виборах, аби голос зарахували

Для України ці вибори є історичними і складними, адже проходитимуть за оновленим виборчим законодавством. Нова виборча система передбачає, що депутатів на місцевих виборах обиратимуть за відкритими списками. Це означає, що слід проголосувати не лише за партію, але й за кандидата від партії. В комісіях сподіваються, що виборець нічого не наплутає та прийде на дільницю підготовленим. Як правильно заповнити бюлетень, аби голос рахувався - дивіться у відео DW:

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Як правильно заповнити бюлетень на місцевих виборах, аби голос зарахували (picture-alliance/Zuma/S. Kharchenko)

Як правильно проголосувати на місцевих виборах (відео)

Місцеві вибори в Україні проходять за новим виборчим законодавством. Як правильно заповнити бюлетень?  

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