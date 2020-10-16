Чому Одеса - найнебезпечніше місто для громадських активістів (відео)

В Одесі зафіксовано більше 30 нападів на активістів, які критикували та чинили опір неправомірним рішенням мера Геннадія Труханова та міськради. Позитивних змін після виборів одесити здебільшого не очікують.
"Перлина біля Чорного моря" - давно вже не "перлина", каже одеський активіст Владислав Балінський. Він, як і багато інших небайдужих городян, останні 5 років намагається активно протидіяти рішенням міської влади Одеси, яка дозволяє забудовувати узбережжя навіть там, де через ризик зсувів було категорично заборонено це робити ще в радянські часи. Дивіться репортаж DW:
Безкоштовні кавуни, спільні прибирання та навіть молебні. Агітувати виборців політики почали ще до офіційного старту виборчої кампанії. Коли "задобрювання" виборців незаконне і чи впливає підкуп виборців на їхній вибір?
Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів - у репортажі DW.
Побороти контрабанду та очистити митницю від хабарників і корупціонерів - з такими гучними закликами до Закарпаття періодично приїздить нове керівництво країни. Що змінилось за рік після візиту президента Зеленського?