Чому Одеса - найнебезпечніше місто для громадських активістів (відео)

"Перлина біля Чорного моря" - давно вже не "перлина", каже одеський активіст Владислав Балінський. Він, як і багато інших небайдужих городян, останні 5 років намагається активно протидіяти рішенням міської влади Одеси, яка дозволяє забудовувати узбережжя навіть там, де через ризик зсувів було категорично заборонено це робити ще в радянські часи. Дивіться репортаж DW: