 Чому Одеса - найнебезпечніше місто для громадських активістів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.10.2020

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Політика й суспільство

Чому Одеса - найнебезпечніше місто для громадських активістів (відео)

В Одесі зафіксовано більше 30 нападів на активістів, які критикували та чинили опір неправомірним рішенням мера Геннадія Труханова та міськради. Позитивних змін після виборів одесити здебільшого не очікують.

Протистояти владі в Одесі небезпечно, знають активісти (picture-alliance/Photoshot)

Протистояти владі в Одесі небезпечно, знають активісти

"Перлина біля Чорного моря" - давно вже не "перлина", каже одеський активіст Владислав Балінський. Він, як і багато інших небайдужих городян, останні 5 років намагається активно протидіяти рішенням міської влади Одеси, яка дозволяє забудовувати узбережжя навіть там, де через ризик зсувів було категорично заборонено це робити ще в радянські часи. Дивіться репортаж DW:

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Як "задобрюють" виборців перед місцевими виборами (відео)

Безкоштовні кавуни, спільні прибирання та навіть молебні. Агітувати виборців політики почали ще до офіційного старту виборчої кампанії. Коли "задобрювання" виборців незаконне і чи впливає підкуп виборців на їхній вибір?  

Місцеві вибори у Маріуполі: чи загрожує реванш сепаратистів? (відео)

Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів - у репортажі DW.  

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Побороти контрабанду та очистити митницю від хабарників і корупціонерів - з такими гучними закликами до Закарпаття періодично приїздить нове керівництво країни. Що змінилось за рік після візиту президента Зеленського?  

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Більше 30 випадків агресії в Одесі зазнали активісти, які критикували та чинили опір неправомірним рішенням мера Геннадія Труханова та міськради. Позитивних змін та усунення організованої злочинності у владі внаслідок виборів одесити здебільшого не очікують. Репортаж DW.

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Одеський активіст Олег Михайлик, на якого вчинили напад, не довіряє українським правоохоронцям. Експертизу вилученої у Мюнхені кулі можуть зробити німецькі судмедексперти. DW з'ясовувала деталі.

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