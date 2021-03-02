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Геннадій Труханов
Тема
Геннадій Труханов - український політик, міський голова Одеси.
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Докладно
Чи стане Одеса другим Маріуполем? Труханов в інтерв'ю DW
Чи стане Одеса другим Маріуполем? Труханов в інтерв'ю DW
В інтерв'ю DW мер Геннадій Труханов розповів про життя міста у воєнних умовах та зміну ставлення одеситів до росіян.
Політика
06.05.2022
6 травня 2022 р.
14:51 хв.
Мер Одеси: Росія і її лідер припустилися колосальної помилки
Мер Одеси: Росія і її лідер припустилися колосальної помилки
В інтерв'ю DW мер Одеси Геннадій Труханов розповів про життя міста в умовах війни та зміну ставлення одеситів до росіян.
Політика
06.05.2022
6 травня 2022 р.
Справа щодо Труханова. Чи опиниться мер Одеси за ґратами?
Справа щодо Труханова. Чи опиниться мер Одеси за ґратами?
Суд відпустив Труханова під заставу попри підозри в сприянні розтраті землі в Одесі. DW про деталі нових обвинувачень.
Суспільство
12.10.2021
12 жовтня 2021 р.
Суд визначив меру Одеси Труханову заставу у 30,2 млн гривень
Суд визначив меру Одеси Труханову заставу у 30,2 млн гривень
Міський голова Одеси заявив DW, що таких грошей не має й оскаржуватиме рішення суду.
Політика
11.10.2021
11 жовтня 2021 р.
Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео)
Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео)
Настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання нічим не закінчуються. Чому?
Політика
02.03.2021
2 березня 2021 р.
Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021)
Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021)
Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання та оголошення підозр нічим не закінчуються. Чому ситуація не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського? Три основні причини.
Політика
02.03.2021
2 березня 2021 р.
05:49 хв.
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