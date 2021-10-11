 Нова справа щодо Геннадія Труханова. Чи опиниться мер Одеси за ґратами? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.10.2021

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Україна

Нова справа щодо Геннадія Труханова. Чи опиниться мер Одеси за ґратами?

Одеський мер знову уник в'язниці - Антикорупційний суд відпустив Труханова під заставу попри підозри в сприянні злочинній організації у розтраті одеської землі. Про подробиці нових обвинувачень - в матеріалі DW.

Геннадій Труханов (архівне фото)

Геннадій Труханов (архівне фото)

Чотири з половиною роки знадобилось Національному антикорупційному бюро (НАБУ) для розслідування одеських земельних оборудок, та ще 12 годин витратив прокурор Максим Кравченко, щоб переконати Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у причетності до них міського голови Геннадія Труханова. Та цього виявилось недостатньо - суддя Оксана Олійник 11 жовтня відмовила йому у клопотанні про арешт підозрюваного і відпустила міського голову під заставу у 30,2 мільйона гривень.

На цьому, щоправда, справа не закінчилась. Найближчими днями ВАКС розглядатиме низку клопотань про арешт принаймні ще чотирьох підозрюваних: чиновників мерії, юридичних радників та навіть колишнього обласного прокурора. Всі вони, на переконання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), входили до складу злочинної організації, яка протизаконно передала забудовникам майже 16 гектарів одеської землі, завдавши збитків громаді міста у 558 мільйонів гривень.

Безцінна земля Одеси

Керівником злочинної організації НАБУ і САП називають Володимира Галантерника - вкрай непублічного бізнесмена, який, за даними часопису Forbes, контролює знамениті одеські базари "Привоз" та "Сьомий кілометр" та ще кілька бізнес-центрів. Лише цього року Галантерник вперше розкрив власні активи та одразу ж злетів на 10-ту сходинку в рейтингу українських рантьє від журналу Forbes. Підприємець, як повідомляє це ж видання, постійно проживає в Лондоні. Прокуратура готує клопотання про його заочний арешт.

Правоохоронці стверджують, що вплив Галантерника виходить далеко за межі активів, згаданих у Forbes. У телефоні його радниці та екс-помічниці Труханова Альони Попової детективи знайшли так звані "понятійні угоди", за якими Галантерник буцім-то гарантує одеській компанії "Будова" успішне відведення комунальної землі під зведення кількох житлових комплексів.

НАБУ вважає, що одеська мерія мала продавати цю землю на відкритих конкурсах - так до міського бюджету вдалося б зібрати більше грошей. Замість цього за сприяння чиновників та депутатів міськради Галантерник буцім-то впровадив дві успішні схеми.

За першою, пов’язані з бізнесменом компанії спочатку без конкурсу брали в оренду комунальні будівлі, потім, після фіктивної реконструкції, викупали їх у міста, а вже після цього отримували в довгострокову оренду прилеглі земельні ділянки. Зокрема, таким чином компанія "Дофін" в лютому 2016-го року взяла в оренду Будинок прийомів на мальовничих схилах біля міського пляжу "Аркадія", за два місяці викупила його за 10,5 млн гривень, а за рік оформила в оренду на 49 років 1,6 гектара землі в рекреаційній зоні. В листопаді 2017-го року Будинок прийомів знесли і на його місті почали будувати чотири 25-поверхівки, в яких Галантерник за реалізацію цього плану буцім-то мав отримати квартири вартістю у 8 млн доларів.

Інша схема вимагала залучення державних органів, які клопотали перед міськрадою про безкоштовне виділення землі під житлове будівництво. Так, у 2017 році очільник обласної прокуратури Олег Жученко попросив у постійне користування близько чотирьох гектарів землі між Люстдорфською дорогою та вулицею Жаботинського в Одесі - щоб забезпечити квартирами своїх підлеглих. Але власноруч прокуратура нічого не будувала, а земельну ділянку передала все тій же "Будові". За матеріалами слідства, компанія звела на цьому місті сім 25-поверхівок, в яких прокурори отримали лише 2,5 тисячі квадратних метрів, а Галантерник - 4 мільйони доларів.

До чого ж тут міський голова?

Серед учасників злочинної організації НАБУ і САП називає місцевих чиновників і депутатів, які вже фігурують в інших розслідуваннях щодо одеського комунального майна - зокрема в справі про викуп заводу "Краян", за якою Геннадія Труханова вперше гучно затримали в лютому 2018 року.

Та за півтора роки суд Одеси виправдав мера. Нині справа повільно проходить повторний розгляд у ВАКС. Втім, як і раніше, Геннадій Труханов стверджує: рішення щодо комунальної власності міськрада та її профільні комісії приймають колегіально, а міський голова лише виносить проєкти на сесію та підписує кінцеві документи.

"Звісно, злочинна діяльність організації саме і полягала в наданні незаконному рішенню вигляду колегіального, - пояснює DW прокурор Максим Кравченко. - Але я не згоден із такою суто церемоніальною роллю, яку відводить собі Геннадій Леонідович. Він достеменно мав бути в курсі подібних оборудок, чи хоча б мав владу не підписувати ці рішення й забезпечити землевідвід, який приніс би місту більшу вигоду".

Та Труханов запевняє, що не був у курсі земельних питань, довіряючи керівникам профільних департаментів. Кількох із них він звільнив, буцім-то вже довідавшись про розслідування НАБУ. "Перед засіданням я заглибився у питання, і в мене голова за годину закипіла", - емоційно пояснював він судді під час слухання про арешт.

Пори корупційні скандали Геннадій Труханов лишається найпопулярнішим політиком в Одесі. Торік він виграв уже треті вибори до міськради. Щоправда при рекордно низькій явці. Для перемоги йому вистачило лише близько 94 тис. голосів у мільйонному місті.

Кримінальні справи проти міськради її голова пов'язує із політичним тиском та конкуренцією між забудовниками, згадуючи серед своїх супротивників бізнесмена-будівельника Аднана Ківана та колишнього очільника області Міхеіла Саакашвілі.

"Важлива роль такого собі "ГЛ"

Одеський журналіст та громадський активіст Олег Михайлик - один із заявників про злочин у справі про розкрадання комунальної землі - і справді балотувався до парламенту від "Руху нових сил" Саакашвілі, а нині працює в його "Офісі простих рішень". Він був відомим борцем із незаконним одеськими забудовами ще задовго до переїзду в Одесу грузинського політика.

Громадський активіст Олег Михайлик

Громадський активіст Олег Михайлик

Михайлик, який приїхав до Києва, щоб на власні очі побачити арешт мера, не приховує розчарування результатами суду. "Геннадій Труханов винний не тільки в корупції, але й у тому безпрецедентному тиску, який чиниться в Одесі на всіх, хто цій корупції намагається протистояти", – запевняє активіст, який 2018 року пережив замах на власне життя.

Він погоджується, що досі в Україні жодного мера не вдавалося притягнути до відповідальності за колективне рішення міськради. А тому, переконаний Михайлик, НАБУ мала зосередитись на збиранні доказів змови між Трухановим, Галантерником та іншими учасниками схеми.

Та сам Геннадій Труханов звертав увагу суду, що його прізвище не згадується в жодній з "понятійних угод" чи листуваннях, якими оперує слідство. "Це не зовсім так, - коментує DW прокурор Максим Кравченко, - В кількох документах обговорюється важлива роль такого собі "ГЛ", а в одній з переписок Галантерник каже, що "Гена зараз поруч". Інших людей з такими можливостями та ініціалами ми в міськраді не знайшли".

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