Явка у другому турі місцевих виборів становила 24 відсотки - ЦВК

Середня явка під час другого туру виборів міських голів, який відбувся в неділю, 15 листопада, у семи містах України, склала 24 відсотки. Про це повідомляє Центральна виборча комісія (ЦВК) України увечері 15 листопада. За цими даними, найвища явка була в Кам'янці-Подільському - 34,29 відсотка, а найнижча у Сумах, де вона склала 19,02 відсотка.

При цьому в ЦВК наголосили, що ці відомості не є офіційними, оскільки вони надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які, своєю чергою, отримують ці дані від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв'язку, зокрема, телефоном або електронною поштою.

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Перші дані екзитполів

15 листопада другий тур виборів міських голів відбувся в Одесі, Сумах, Луцьку, Херсоні, Краматорську, Кам'янці-Подільському й Українці. За даними екзитполу КМІС, чинний мер Одеси Геннадій Труханов випереджає свого суперника з "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Миколу Скорика. Згідно з результатами екзитполу, Труханов набирає понад 56,7 відсотка голосів, а Скорик - 40,9 відсотка. Під час екзитполу опитали 2126 виборців, похибка складає 3-4 відсотки.

Сам Труханов уже подякував жителям міста за їхній вибір. "І нехай офіційні дані будуть трохи пізніше, ми вже розуміємо, який вибір зробила Одеса", - написав політик на своїй сторінці у Facebook.

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У Херсоні, за даними екзитполу, у другому турі виборів міського голови перемагає Ігор Колихаєв (партія "Нам тут жити"), який набрав понад 67 відсотків голосів. Його опонент Володимир Сальдо ("Блок Володимира Сальдо") отримав 32,97 відсотка виборців, свідчать дані екзитполу ГО "НТЖ", передає "УНІАН".

Екзитпол компанії Ю. С. С. свідчить про перемогу Михайла Посітка (ВО "Свобода") на виборах у Кам'янці-Подільському. Згідно з цими даними, Посітко набрав 62,2 відсотка голосів виборців, а його опонент-самовисуванець Володимир Мельниченко - 36,8 відсотка голосів.

На виборах у Луцьку найбільше голосів - понад 54 відсотки - набрав Ігор Поліщук (партія "За майбутнє".) Його суперник самовисуванець Богдан Шиба отримав більше 42 відсотків. Про це свідчать дані попереднього підрахунку голосів, отримані зі штабу одного з кандидатів, повідомляє видання "Волинські новини". Інших даних щодо результатів голосування у місті поки немає.

У Сумах штаб чинного мера Олександра Лисенка повідомив про його перемогу. За даними паралельного підрахунку голосів, який проводив штаб Лисенка, він набрав більше 61 відсотка, а його конкурент Вадим Акпєров - понад 38 відсотків. За попередніми результатами паралельного підрахунку голосів, який проводив штаб Вадима Акпєрова, Олександр Лисенко набрав 63 відсотки голосів, Вадим Акпєров - 37 відсотків. Підрахунок ще триває, повідомили в штабі Акпєрова, передає "Суспільне".

У Краматорську, за даними попереднього підрахунку міської територіальної комісії, перемогу здобув самовисуванець Олександр Гончаренко. Він отримав 57,86 відсотка голосів виборців. Його опонент - чинний голова міської ради Андрій Панков - отримав 40,47 відсотка голосів.

Тим часом партія "Європейська солідарність Українка" повідомила у соцмережі Facebook про перемогу свого кандидата Олександра Туренка в Українці.

За даними політсили, Туренко набрав 2852 голоси, а його опонентка Оксана Кирилюк (кандидатка від "Слуги народу") - 2450 голосів (різниця 402 голоси). У штабі Кирилюк не повідомляють про власний паралельний підрахунок голосів. Інших даних щодо результатів другого туру виборів в Українці поки що немає.