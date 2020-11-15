 В Одесі на виборах мера лідирує Геннадій Труханов - екзитпол | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2020

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В Одесі на виборах мера лідирує Геннадій Труханов - екзитпол

Як свідчать результати екзитполу КМІС, чинний мер Одеси Геннадій Труханов набирає понад 55 відсотків голосів. Його конкурента, народного депутата Миколу Скорика підтримало 43 відсотки респондентів.

Геннадій Труханов (архівне фото)

Геннадій Труханов (архівне фото)

Чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов лідирує в другому турі виборів мера. Про це свідчать дані екзитполу, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), станом на 17:00 неділі, 15 листопада.

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Згідно з результатами екзитполу, який був оприлюднений одразу після закриття виборчих дільниць ввечері у неділю, за Труханова віддали голос 55,1 відсотка респондентів. А його конкурента - народного депутата Миколу Скорика ("Опозиційна платформа - За життя") - підтримали 42,8 відсотка опитаних соціологами виборців. Викреслили обох кандидатів, перекреслили список або зіпсували бюлетень 2,2 відсотка опитаних.

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Станом на 17:00 опитано 1780 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 66,6 відсотка. Похибка вибірки не повинна перевищувати 3-4 відсотків. Вибірка репрезентативна для міста загалом, стверджують у КМІС.

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Як повідомлялося, 15 листопада в семи українських містах, у тому числі в Одесі, Херсоні, Луцьку та Сумах, жителі обирали мерів.

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