В Одесі на виборах мера лідирує Геннадій Труханов - екзитпол

Чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов лідирує в другому турі виборів мера. Про це свідчать дані екзитполу, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), станом на 17:00 неділі, 15 листопада.

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Згідно з результатами екзитполу, який був оприлюднений одразу після закриття виборчих дільниць ввечері у неділю, за Труханова віддали голос 55,1 відсотка респондентів. А його конкурента - народного депутата Миколу Скорика ("Опозиційна платформа - За життя") - підтримали 42,8 відсотка опитаних соціологами виборців. Викреслили обох кандидатів, перекреслили список або зіпсували бюлетень 2,2 відсотка опитаних.

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Станом на 17:00 опитано 1780 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 66,6 відсотка. Похибка вибірки не повинна перевищувати 3-4 відсотків. Вибірка репрезентативна для міста загалом, стверджують у КМІС.

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Як повідомлялося, 15 листопада в семи українських містах, у тому числі в Одесі, Херсоні, Луцьку та Сумах, жителі обирали мерів.