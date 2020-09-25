 Антикорупційний суд закрив провадження щодо мера Одеси Труханова через рішення КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Антикорупційний суд закрив провадження щодо мера Одеси Труханова через рішення КСУ

Меру Одеси Геннадію Труханову інкримінували недекларування статків на сукупну суму в 51 мільйон гривень. ВАКС закрив провадження через скасування КСУ відповідальності за декларування недостовірної інформації.

ВАКС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 5 листопада, закрив кримінальне провадження за обвинуваченням міського голови Одеси Геннадія Труханова в декларуванні недостовірної інформації за 2017 рік. Про це повідомляє пресслужба ВАКС і пояснює, що провадження закрили через те, що 27 жовтня 2020 року Конституційний суд (КСУ) визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу (КК) України щодо декларування недостовірної інформації.

Читайте також: "Конституційний надзвичайний стан": як у Берліні оцінюють конфлікт Зеленського та КСУ

Ухвала колегії суддів ВАКС може бути оскаржена протягом семи днів до апеляційної палати ВАКС.

Читайте також: Місцеві вибори: у Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі лідирують чинні мери - екзитпол

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилось на гостру критику як політиків, так громадськості. 

На час ухвалення рішення КСУ в ВАКС перебували 17 кримінальних проваджень за статтею 366-1 КК України. Уже 2 листопада ВАКС закрив першу справу за недостовірне декларуваннящодо колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля.

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року Антикорупційний суд розпочав розгляд провадження щодо недостовірного декларування статків мером Одеси Трухановим. Одеський міський голова нібито не вніс до декларацій за 2015-2016 роки статки на сукупну суму в 51 мільйон гривень.

Читайте також: Новий суд - старі справи: найгучніші "корупційні" провадження в Україні

Дивитись відео 10:56

Чому Одеса залишається найнебезпечнішим містом для активістів (16.10.2020)

DW.COM

КСУ визнав частково неконституційними антикорупційні закони - ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що судді КС визнали неконституційною відповідальність за декларування недостовірної інформації.  

Конституційний суд України: а судді хто?

Після скандального рішення Конституційного суду щодо антикорупційної реформи в Україні шукають шляхи виходу з кризи. Хто ж ці люди, які нині обіймають посади суддів КСУ? І як можна було б перезавантажити цей суд?  

Місцеві вибори: переможці й переможені

Місцеві вибори ознаменували кінець "зеленої ейфорії" в Україні і продемонстрували дедалі більшу успішність регіональних політичних проєктів. Мери по всій країні цементують владу, отримавши нові ресурси.  

Також за темою

Ukraine Abgeordnete Oleksandr Yurchenko

За депутата Верховної Ради Юрченка внесено заставу - ВАКС 25.09.2020

За підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка, взятого під варту з альтернативною заставою в три мільйони гривень, внесли необхідну суму, повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer

Суд заарештував Гладковського з правом внесення застави 19.10.2019

Судді ВАКС ухвалили колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в 10,6 мільйона гривень.

Sitzung des Stadtrats in Odessa, Ukraine

Справа Труханова: САП оскаржить виправдувальний вирок суду в Одесі 09.07.2019

Малиновський районний суд Одеси ухвалив виправдувальний вирок у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова. Прокурори САП планують оскаржити це рішення. Наміри САП підтримує НАБУ.

Реклама

Докладно

Верховний суд США може визначити долю виборів президента

Чи зможе Дональд Трамп виграти вибори в США через суд?

2000 року Верховний суд уже визначав долю виборів президента США. Цього разу Дональд Трамп хоче підключити його знову.  

Верховна Рада України

Рада ухвалила державний бюджет-2021 у першому читанні

Верховна Рада України із запізненням на два тижні ухвалила державний бюджет у першому читанні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  