Антикорупційний суд закрив провадження щодо мера Одеси Труханова через рішення КСУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 5 листопада, закрив кримінальне провадження за обвинуваченням міського голови Одеси Геннадія Труханова в декларуванні недостовірної інформації за 2017 рік. Про це повідомляє пресслужба ВАКС і пояснює, що провадження закрили через те, що 27 жовтня 2020 року Конституційний суд (КСУ) визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу (КК) України щодо декларування недостовірної інформації.

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Ухвала колегії суддів ВАКС може бути оскаржена протягом семи днів до апеляційної палати ВАКС.

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Нагадаємо, 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилось на гостру критику як політиків, так громадськості.

На час ухвалення рішення КСУ в ВАКС перебували 17 кримінальних проваджень за статтею 366-1 КК України. Уже 2 листопада ВАКС закрив першу справу за недостовірне декларуваннящодо колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля.

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року Антикорупційний суд розпочав розгляд провадження щодо недостовірного декларування статків мером Одеси Трухановим. Одеський міський голова нібито не вніс до декларацій за 2015-2016 роки статки на сукупну суму в 51 мільйон гривень.

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