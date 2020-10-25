 Місцеві вибори: у Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі лідирують чинні мери - екзитпол | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2020

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Місцеві вибори: у Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі лідирують чинні мери - екзитпол

Згідно з результатами екзитполу, у Харкові Геннадій Кернес перемагає вже у першому турі. В Одесі і Дніпрі буде другий тур, лідирують там чинні мери.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори

На місцевих виборах в Україні, що відбулися у неділю, 25 жовтня, у містах Харків, Одеса і Дніпро лідирують чинні мери - Геннадій Кернес, Геннадій Труханов і Борис Філатов відповідно. Про це свідчать результати езитполу - спільного проекту "Савік Шустер Студії" і телеканалу "Україна 24".

Вибори у Харкові

Так, згідно з екзитполом, на виборах мера Харкова 57,9 відсотка опитаних виборців проголосували за чинного мера Геннадія Кернеса від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", 12,1 відсотка - за депутата Верховної Ради Олександра Фельдмана від "Опозиційної платформи - За життя", 12 відсотків - за голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера від партії "Слуга народу". Решта кандидатів набрали менше семи відсотків. Таким чином, за даними екзитполу, Генадій Кернес перемагає вже у першому турі.

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На виборах до Харківської міської ради 39,5 відсотка опитаних проголосували за партію "Блок Кернеса - Успішний Харків", 17 відсотків - за "Опозиційну платформу - За життя", 12,4 відсотка - за "Слугу народу". Також 9,2 відсотка проголосували за "Європейську солідарність", 6,4 відсотка - за "Партію Шарія", 5,4 відсотка - за "Блок Світличної "Разом". Інші партії набрали менше ніж п'яти відсотків.

Вибори в Одесі

На виборах мера Одеси, за даними екзитполу, 34,4 відсотка опитаних проголосували за чинного мера Геннадія Труханова ("Довіряй справам"), 17,9 відсотка - за депутата Верховної Ради Миколу Скорика ( "Опозиційна платформа - За життя"), 13,8 відсотка - за коміка Олега Філімонова ("Слуга народу"), 12,5 відсотка - за засновника таксі "Бонд" Петра Обухова ("Європейська солідарність"). Решта кандидатів набрали менше шести відсотків. Таким чином, згідно з даними екзитполу, у другий тур виходять Труханов і Скорик.

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Дивитись відео 10:56

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На виборах до міської ради Одеси 23,8 відсотка опитаних проголосували за партію "Довіряй справам", 22,4 відсотка - за "Опозиційну платформу - За життя", 16 відсотків - за "Слугу народу" , 12,7 відсотка - за "Європейську солідарність ", 7,6 відсотка - за "Партію Шарія". Решта партій не набирають необхідні для проходження п'ять відсотків.

Вибори у Дніпрі

У Дніпрі на виборах голови міста чинний мер Дніпра Борис Філатов набрав 44,4 відсотка голосів виборців, колишній секретар міськради Загід Краснов - 14,4 відсотка, ексдепутат Верховної Ради Олександр Вілкул - 11,2 відсотка.

Також 10,6 відсотка виборців проголосували за кандидата від "Слуги народу" Сергія Риженка, 8,8 відсотка - за кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Сергія Нікітіна. За інших кандидатів проголосували менше 7 відсотків виборців. Таким чином, до другого туру виборів мера Дніпра, за даними екзитполу, виходять Філатов і Краснов.

На виборах до міської ради Дніпра партія чинного мера "Пропозиція" набрала 28,3 відсотка голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" - 17,1 відсотка, "Слуга народу" - 15,2 відсотка. Крім того, партія "Громадська сила" набрала 10,4 відсотка голосів виборців, "Європейська солідарність" - 7,5 відсотка, блок Олександра Вілкула "Українська перспектива" набрав 5,2 відсотка голосів. Решта партій не набирають необхідні для проходження 5 відсотків.

Львів: Садовий лідирує

Натомість у Львові, як засвідчили результати екзитполу, 41,1 відсотка опитаних проголосували за чинного міського голову Андрія Садового (партія "Об'єднання " Самопоміч"), 27,4 відсотка - за депутата Верховної Ради, колишнього голову Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютку ("Європейська солідарність") і 10 відсотків - за депутата Львівської обласної ради, ексзаступника голови парламенту Руслана Кошулинського ("Всеукраїнське об'єднання" Свобода"). Ще 5,6 вілдсотка виборців проголосували за депутата Ради Ярослава Рущишина ("Голос"), 4 відсотки - за ексдепутата Ігоря Васюника (самовисуванець).

На виборах до Львівської міської ради найбільше голосів отримує "Європейська солідарність" - 30,7 відсотка виборців, далі слідують: "Об'єднання" Самопоміч "- 24,1 відсотка, "Голос"- 9,8 відсотка, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 7,5 відсотка, "Варта"- 5 відсотків, "Слуга народу" - 4,7 відсотка.

В цілому "Савік Шустер Студія" і телеканал "Україна 24" проводили опитування в неділю в 12 містах серед 39 622 повнолітніх респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,9 відсотка.

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    За новим виборчим законодавством

    В Україні 25 жовтня проходить голосування на місцевих виборах за новим виборчим законодавством. Українці обирають депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Голосування іде на всій території України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Криму.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Багато бюлетенів

    У всій Україні будуть обрані лише 119 районних рад, адже новий адміністративно-територіальний поділ зменшив кількість районів в Україні приблизно у чотири рази. Також мають бути обрані депутати 22 обласних рад (усіх, за винятком Донецької та Луганської), 381 міської ради, понад тисяча селищних рад, а крім того - мери переважної більшості українських міст, голови сіл та селищ.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Голосування проходить спокійно

    День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес, повідомили у Нацполіції України. Попри це, у поліції повідомили також про зарестровані понад дві тисячі порушень, пов'язані з виборчим процесом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    В умовах пандемії COVID-19

    Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Дехто гшолосує вдома

    Не усі виборці у неділю особисто прийдуть на дільниці, щоб віддати свій голос. Зокрема, Уу Києві на місцевих виборах вдома голосують понад 7,7 тисячі осіб. При цьому офіційно з них лише шестеро інфіковані коронавірусом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    З температурою - в окрему кабіну

    На вході до дільниці виборцям вимірюють температуру та розпитують про симптоми застуди. З температурою людей спрямовують в окрему кабінку для голосування. Утім, не всі дільниці в Україні забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування.

  • Опитування Зеленського

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "5 питань від президента"

    13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".

  • Опитування Зеленського під час виборів

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    І про канабіс і Будапештський меморандум

    Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "Все законно"

    Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".

    Автор: Микола Бердник, Олена Перепадя


 

Аудіо й відео до теми

Опитування від Зеленського: як "голосували" за марихуану (25.10.2020)  

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