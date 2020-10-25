Місцеві вибори: у Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі лідирують чинні мери - екзитпол

На місцевих виборах в Україні, що відбулися у неділю, 25 жовтня, у містах Харків, Одеса і Дніпро лідирують чинні мери - Геннадій Кернес, Геннадій Труханов і Борис Філатов відповідно. Про це свідчать результати езитполу - спільного проекту "Савік Шустер Студії" і телеканалу "Україна 24".

Вибори у Харкові

Так, згідно з екзитполом, на виборах мера Харкова 57,9 відсотка опитаних виборців проголосували за чинного мера Геннадія Кернеса від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", 12,1 відсотка - за депутата Верховної Ради Олександра Фельдмана від "Опозиційної платформи - За життя", 12 відсотків - за голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера від партії "Слуга народу". Решта кандидатів набрали менше семи відсотків. Таким чином, за даними екзитполу, Генадій Кернес перемагає вже у першому турі.

Читайте також: Вибори у Києві: Кличко лідирує, але має бути другий тур - екзитпол

На виборах до Харківської міської ради 39,5 відсотка опитаних проголосували за партію "Блок Кернеса - Успішний Харків", 17 відсотків - за "Опозиційну платформу - За життя", 12,4 відсотка - за "Слугу народу". Також 9,2 відсотка проголосували за "Європейську солідарність", 6,4 відсотка - за "Партію Шарія", 5,4 відсотка - за "Блок Світличної "Разом". Інші партії набрали менше ніж п'яти відсотків.

Вибори в Одесі

На виборах мера Одеси, за даними екзитполу, 34,4 відсотка опитаних проголосували за чинного мера Геннадія Труханова ("Довіряй справам"), 17,9 відсотка - за депутата Верховної Ради Миколу Скорика ( "Опозиційна платформа - За життя"), 13,8 відсотка - за коміка Олега Філімонова ("Слуга народу"), 12,5 відсотка - за засновника таксі "Бонд" Петра Обухова ("Європейська солідарність"). Решта кандидатів набрали менше шести відсотків. Таким чином, згідно з даними екзитполу, у другий тур виходять Труханов і Скорик.

Читайте також: Місцеві вибори: куди прямують українські села

Дивитись відео 10:56 Поділитись Чому Одеса залишається найнебезпечнішим містом для активістів (16.10.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3jyqm Чому Одеса залишається найнебезпечнішим містом для активістів (16.10.2020)

На виборах до міської ради Одеси 23,8 відсотка опитаних проголосували за партію "Довіряй справам", 22,4 відсотка - за "Опозиційну платформу - За життя", 16 відсотків - за "Слугу народу" , 12,7 відсотка - за "Європейську солідарність ", 7,6 відсотка - за "Партію Шарія". Решта партій не набирають необхідні для проходження п'ять відсотків.

Вибори у Дніпрі

У Дніпрі на виборах голови міста чинний мер Дніпра Борис Філатов набрав 44,4 відсотка голосів виборців, колишній секретар міськради Загід Краснов - 14,4 відсотка, ексдепутат Верховної Ради Олександр Вілкул - 11,2 відсотка.

Також 10,6 відсотка виборців проголосували за кандидата від "Слуги народу" Сергія Риженка, 8,8 відсотка - за кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Сергія Нікітіна. За інших кандидатів проголосували менше 7 відсотків виборців. Таким чином, до другого туру виборів мера Дніпра, за даними екзитполу, виходять Філатов і Краснов.

На виборах до міської ради Дніпра партія чинного мера "Пропозиція" набрала 28,3 відсотка голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" - 17,1 відсотка, "Слуга народу" - 15,2 відсотка. Крім того, партія "Громадська сила" набрала 10,4 відсотка голосів виборців, "Європейська солідарність" - 7,5 відсотка, блок Олександра Вілкула "Українська перспектива" набрав 5,2 відсотка голосів. Решта партій не набирають необхідні для проходження 5 відсотків.

Львів: Садовий лідирує

Натомість у Львові, як засвідчили результати екзитполу, 41,1 відсотка опитаних проголосували за чинного міського голову Андрія Садового (партія "Об'єднання " Самопоміч"), 27,4 відсотка - за депутата Верховної Ради, колишнього голову Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютку ("Європейська солідарність") і 10 відсотків - за депутата Львівської обласної ради, ексзаступника голови парламенту Руслана Кошулинського ("Всеукраїнське об'єднання" Свобода"). Ще 5,6 вілдсотка виборців проголосували за депутата Ради Ярослава Рущишина ("Голос"), 4 відсотки - за ексдепутата Ігоря Васюника (самовисуванець).

На виборах до Львівської міської ради найбільше голосів отримує "Європейська солідарність" - 30,7 відсотка виборців, далі слідують: "Об'єднання" Самопоміч "- 24,1 відсотка, "Голос"- 9,8 відсотка, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 7,5 відсотка, "Варта"- 5 відсотків, "Слуга народу" - 4,7 відсотка.

В цілому "Савік Шустер Студія" і телеканал "Україна 24" проводили опитування в неділю в 12 містах серед 39 622 повнолітніх респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,9 відсотка.