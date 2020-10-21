В умовах пандемії: в Україні розпочалося голосування на місцевих виборах

В Україні вранці у неділю, 25 жовтня, розпочалося голосування на місцевих виборах за новим виборчим законодавством. Українці обирають депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад.

Голосування відбувається на всій території України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Криму. Воно триватиме до 20-ї години цього ж дня.

Різна кількість бюлетенів

У всій Україні будуть обрані лише 119 районних рад, адже новий адміністративно-територіальний поділ зменшив кількість районів в Україні приблизно у чотири рази. Також мають бути обрані депутати 22 обласних рад (усіх, за винятком Донецької та Луганської), 381 міської ради, понад тисяча селищних рад, а крім того - мери переважної більшості українських міст, голови сіл та селищ.

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Скільки бюлетенів отримають виборці, залежить від того, в якому населенному пункті вони живуть. Переважно це будуть чотири бюлетені. По одному - для голосування за голову (села чи міста), за депутатів сільської (чи міської), районної та обласної ради віповідно. Але можуть бути винятки. Наприклад, виборці Житомира, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави, Херсона отримають по п'ять бюлетенів. Адже їм треба обрати, крім згаданих чотирьох, ще й депутатів районних у місті рад.

У Києві виборці отримають два бюлетені - тут голосуватимуть лише за міського голову та за депутатів Київської міської ради.

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Президентське опитування

У цей же день на виборчих дільницях проводиться опитування, ініційоване президентом країни Володимиром Зеленським.

Українців розпитають про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.

Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків.

Видатки на проведення опитування, яке ініціював Зеленський, покриє своїм коштом політпартія "Слуга народу". Ця партія висуває своїх кандидатів на місцевих виборах, через що стосовно проведення опитування саме у день місцевих вибрів лунало багато критики.

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Коронавірус: вибори в масках

Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, вибори відбуваються на всій Україні за умови карантинних застережень.

Як визначено українським урядом у Порядку здійснення протиепідемічних заходів під час виборів, на вході до дільниці виборцям вимірюватимуть температуру та розпитуватимуть про симптоми застуди. Утім, як повідомлялося, не всі дільниці забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування людей із симптомами, тож не виключено, що людей з симптомами застуди не пускатимуть на дільниці.

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Уряд також передбачив, що у виборчій комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців на вхід та на вихід, а також їхня кількість біля столів для видачі бюолетенів будуть розділені.

Рекомендується не брати до виборчих дільниць дітей і користуватися особистою ручкою.