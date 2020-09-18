 Вибори у Києві: Кличко лідирує, але має бути другий тур - екзитпол | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2020

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Вибори у Києві: Кличко лідирує, але має бути другий тур - екзитпол

На виборах до міської ради Києва, згідно з результатами екзитполів, лідирує партія Віталія Кличка "УДАР".

На виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко

На виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко

На виборах міського голови Києва, які відбулися у неділю, 25 жовтня, лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого проголосували 47,8 відсотка виборців. Про це свідчать результати представленого після закриття виборчих дільниць екзитполу групи "Рейтинг".

На другому місці з 8,6 відсотка голосів - ексголова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов ("Опозиційна платформа - За життя"), на третьому з 8,3 відсотка - заступник голови партії "Голос" Сергій Притула, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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На четвертому місці з 8 відсотками - народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, за нею на п'ятому місці з 6,3 відсотка - народний депутат фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко. Решта кандидатів набрали менше ніж п'ять відсотків голосів виборців.

Вибори до Київради: результати екзитполу

Крім того, згідно з результатами екзитполу "Рейтинга", на виборах до міської ради Києва лідирує партія "УДАР" Віталія Кличка, за яку проголосували 21,3 відсотка виборців. На другому місці з 18 відсотками голосів йде партія "Європейська солідарність", на третьому - "Слуга народу" з 9,5 відсотка голосів. На четвертому місці партія "Єдність" ексмера Києва Олександра Омельченка з 6,8 відсотка, на п'ятому - партія "Опозиційна платформа - За життя" з 6,7 відсотка голосів. Далі йде партія "Батьківщина" - 6,6 відсотка. Решта партій набирають менше, ніж чотири відсотка голосів виборців.

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Соціологічна група "Рейтинг" провела екзитпол на виборах мера та міськради Києва, який проводився на 100 виборчих дільницях Києва. Кількість опитаних - 10402 респонденти. Помилка вибірки не перевищує одного відсотка.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    За новим виборчим законодавством

    В Україні 25 жовтня проходить голосування на місцевих виборах за новим виборчим законодавством. Українці обирають депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах (де вони є), а також голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Голосування іде на всій території України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Криму.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Багато бюлетенів

    У всій Україні будуть обрані лише 119 районних рад, адже новий адміністративно-територіальний поділ зменшив кількість районів в Україні приблизно у чотири рази. Також мають бути обрані депутати 22 обласних рад (усіх, за винятком Донецької та Луганської), 381 міської ради, понад тисяча селищних рад, а крім того - мери переважної більшості українських міст, голови сіл та селищ.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Голосування проходить спокійно

    День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається спокійно, без будь-яких серйозних інцидентів, які можуть вплинути на виборчий процес, повідомили у Нацполіції України. Попри це, у поліції повідомили також про зарестровані понад дві тисячі порушень, пов'язані з виборчим процесом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    В умовах пандемії COVID-19

    Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Дехто гшолосує вдома

    Не усі виборці у неділю особисто прийдуть на дільниці, щоб віддати свій голос. Зокрема, Уу Києві на місцевих виборах вдома голосують понад 7,7 тисячі осіб. При цьому офіційно з них лише шестеро інфіковані коронавірусом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    З температурою - в окрему кабіну

    На вході до дільниці виборцям вимірюють температуру та розпитують про симптоми застуди. З температурою людей спрямовують в окрему кабінку для голосування. Утім, не всі дільниці в Україні забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування.

  • Опитування Зеленського

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "5 питань від президента"

    13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".

  • Опитування Зеленського під час виборів

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    І про канабіс і Будапештський меморандум

    Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "Все законно"

    Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".

    Автор: Микола Бердник, Олена Перепадя


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Опитування від Зеленського: як "голосували" за марихуану (25.10.2020)

 

 

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