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Ірина Верещук

Ірина Верещук - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Верещук"

2019 року Ірина Верещук обралась до Верховної Ради й увійшла до фракції політичної партії "Слуга народу". У листопаді 2021 року Верховна Рада завтердила Ірину Верещук на посаді віце-прем'єрміністерки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла Азовсталі

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" 06.05.2022

Триває евакуація з заводу "Азовсталь", розташованому у заблокованому російськими окупантами місті Маріуполь. Президент Зеленський у координації з ООН сподівається, що можливості вивезти звідти людей збережуться.

Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС

Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС 06.04.2022

42-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини середи, 6 квітня.
Україна критикує Червоний Хрест і вважає, що РФ його використала

Україна критикує Червоний Хрест і вважає, що РФ його використала 27.03.2022

Ініціатива Міжнародного комітету Червоного Хреста відкрити представництво у російському Ростові-на-Дону наразилась на різку критику зі сторони України, проти якої РФ веде війну.
Україна створює націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених

Україна створює націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених 18.03.2022

Уряд України створив національне інформаційне бюро для збору даних про загиблих і полонених у війні, яку веде Росія.
31 удар по закладах охорони здоров'я від початку війни РФ в Україні - ООН

31 удар по закладах охорони здоров'я від початку війни РФ в Україні - ООН 13.03.2022

Росія 18-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події неділі, 13 березня.
Україна просить Червоний хрест вивезти тіла російських солдатів

Україна просить Червоний хрест вивезти тіла російських солдатів 26.02.2022

За даними Офісу президента України, втрати російських військ станом на ранок 26 лютого становлять 3500 вбитих. РФ про свої втрати у війні проти України не повідомляє.

П'ять країн Заходу вкладуть 35 мільйонів фунтів у розвиток Донбасу

П'ять країн Заходу вкладуть 35 мільйонів фунтів у розвиток Донбасу 02.02.2022

США, Швеція, Швейцарія, Великобританія і Канада започаткували фонд "За сильну Україну". Перші проєкти мають посилити постраждалі від агресії РФ громади.
Кадрова карусель Зеленського: хто кого замінив в уряді й навіщо?

Кадрова карусель Зеленського: хто кого замінив в уряді й навіщо? 04.11.2021

Уже вкотре в Україні відбувається ротація в уряді. Верховна Рада звільнила п'ятьох міністрів й призначила чотирьох нових. Кому довелося поступитися місцем, а кому вдалося заскочити на урядову карусель?
Міністеркою реінтеграції окупованих територій України стала Ірина Верещук

Міністеркою реінтеграції окупованих територій України стала Ірина Верещук 04.11.2021

Український парламент підтримав призначення депутатки від "Слуги народу" Ірини Верещук на посаду міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Фракція Слуга народу погодила кадрові перестановки в уряді

Фракція "Слуга народу" погодила кадрові перестановки в уряді 01.11.2021

Фракція "Слуга народу" на засіданні затвердила кандидатури Ірини Верещук, Павла Рябікіна, Юлії Свириденко і Олексія Резнікова на посади в уряді. Рада розгляне призначення 4 листопада.
Віцепрем'єр України Олексій Резніков подав у відставку

Віцепрем'єр України Олексій Резніков подав у відставку 01.11.2021

Заяву Олексія Резнікова на звільнення з посади віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже зареєстровано в апараті Верховної Ради.
Місцеві вибори: переможці й переможені

Місцеві вибори: переможці й переможені 26.10.2020

Місцеві вибори ознаменували кінець "зеленої ейфорії" в Україні і продемонстрували дедалі більшу успішність регіональних політичних проєктів. Мери по всій країні цементують владу, отримавши нові ресурси.
Вибори у Києві: Кличко лідирує, але має бути другий тур - екзитпол

Вибори у Києві: Кличко лідирує, але має бути другий тур - екзитпол 25.10.2020

На виборах до міської ради Києва, згідно з результатами екзитполів, лідирує партія Віталія Кличка "УДАР".

Ігор Смешко став кандидатом у мери Києва від партії Сила і Честь

Ігор Смешко став кандидатом у мери Києва від партії "Сила і Честь" 20.09.2020

Партія "Сила і Честь" висунула кандидатом в мери Києва свого голову Ігоря Смешка. В Київраді партія хоче опікуватися боротьбою з корупцією та покращенням медичного і комунального забезпечення киян.
Змагання за посаду мера Києва: перші ходи на шахівниці

Змагання за посаду мера Києва: перші ходи на шахівниці 24.07.2020

Офіційно кампанія з виборів мера Києва ще не стартувала, однак потенційні кандидати уже роблять перші кроки задля перемоги 25 жовтня.

Битва за Київ: хто претендує на мерське крісло в столиці (22.07.2020) 22.07.2020

За три місяці до дня голосування на місцевих виборах кандидати в мери Києва де-факто розпочали свої передвиборчі кампанії. Хто із претендентів є фаворитом серед киян та які інструменти застосовують кандидати в боротьбі за мерське крісло?

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