Ірина Верещук - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Верещук"

2019 року Ірина Верещук обралась до Верховної Ради й увійшла до фракції політичної партії "Слуга народу". У листопаді 2021 року Верховна Рада завтердила Ірину Верещук на посаді віце-прем'єрміністерки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.