Зеленський призначив Верещук заступницею Єрмака в ОПУ

Зеленський призначив заступниками керівника ОП ексвіцепрем'єрку Ірину Верещук та ексголову Закарпатської ОДА Віктора Микиту. Крім цього, він призначив собі двох радників - зі стратегічних питань та з питань комунікацій.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення заступницею керівника Офісу президента України Ірину Верещук, колишню віцепрем'єрку - міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відповідний указ голови держави від 8 вересня був оприлюднений на сайті ОФісу президента України.

Ще одним заступником голови ОП Зеленський призначив Віктора Микиту, який з грудня 2021 року очолював Закарпатську обласну державну адміністрацію (ОДА). Перед цим ще одним указом президент звільнив Микиту з посади голови ОДА "згідно з поданою ним заявою".

Крім цього, Зеленський призначив ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна позаштатним радником президента України зі стратегічних питань, а Дмитра Литвина - радником президента України з питань комунікацій.

Нагадаємо, що Верховна Рада 4 вересня звільнила Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Він обіймав посаду з березня 2023 року, а до цього очолював "Укрзалізницю".

Наступного дня парламент звільнив з посади у уряді Ірину Верещук.

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