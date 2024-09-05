Перестановка в уряді Шмигаля: навіщо змінили пів кабміну?

В Україні відбулися масштабні кадрові ротації в уряді. Верховна Рада звільнила, а потім призначила загалом половину міністрів в уряді Дениса Шмигаля. Що означають такі поспішні зміни у виконавчій владі під час війни?

Про велике кадрове перезавантаження влади президент України Володимир Зеленський заявляв ще на початку цього року. Реалізувати його вдалося лише на початку вересня. На пресконференції 27 серпня Зеленський заявив, що обговорює із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем можливі зміни в уряді, а вже З вересня міністри та віцепрем'єрки з уряду Дениса Шмигаля раптово, один за одним, почали подавати заяви про відставку. Наступного дня більшість з них була звільнена Верховною Радою. У четвер, 5 вересня, депутати ще звільнили міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу та віцепрем'єрку та міністерку реінтеграції Ірину Верещук і проголосували за призначення нових міністрів.

Старі обличчя на нових посадах

Однак годі шукати нових обличь, яких би винесло на поверхню таке перезавантаження виконавчої влади. Частково відбувся своєрідний обмін кадрами між Офісом президента (ОП) та Кабінетом міністрів. Так, Ірина Верещук тепер обійматиме посаду заступниці керівника ОП. Колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга натомість очолив міністерство закордонних справ України, ще два заступники керівника ОП - Олексій Кулеба та Микола Точицький - теж перейшли до уряду: перший став віцепрем’єр-міністром з відновлення України та очільником міністерства розвитку громад і територій, другий - міністром культури та стратегічних комунікацій.

Заступник керівника ОП Андрій Сибіга очолив міністерство закордонних справ України Фото: REUTERS

Віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністром юстиції призначили Ольгу Стефанішину, міністерство у справах ветеранів очолить Наталія Калмикова, яка була заступницею міністра оборони України, а міністерство аграрної політики і продовольства - Віталій Коваль, який обіймав посаду голови Фонду державного майна України. Міністром молоді та спорту буде Матвій Бідний, який до цього тимчасово виконував обов’язки міністра, міністром захисту довкілля та природних ресурсів призначили Світлану Гринчук, яка була заступницею міністра енергетики. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості очолить Герман Сметанін, який був гендиректором "Укроборонпрому".

"Перед новими міністрами стоять нелегкі завдання, але я певен, що їхній досвід та навички допоможуть у реалізації стратегічних цілей нашої держави", - написав прем'єрміністр Денис Шмигаль у Телеграм-каналі у четвер, 5 вересня, за результатами кадрових змін в уряді.

Зміни в українському уряді: спроба зняти напругу в суспільстві?

Експерти вбачають у такій кадровій ротації спробу зняти напругу в суспільстві. "Таке оновлення це одна зі стратегій Зеленського - постійно міняти виконавців, щоб люди, яких звільняють, забирали з собою увесь накопичений медійний негатив, а нові люди, які приходять, могли швидко продовжувати роботу попередників. Часто нові, хто приходять, - це або люди з оточення попередніх міністрів, або з Банкової, але для суспільства це певне випускання пари суспільного невдоволення, а для влади контроль над ситуацією", - прокоментував у розмові з DW експерт з аналітичного центру "Українська призма" Олександр Краєв.

На його думку, урядові перестановки не вплинуть на ситуацію в середині країни, натомість матимуть наслідки у зовнішніх відносинах, зокрема зі США, які хочуть бачити транспарентність, прогнозованість і результативність української влади, а не ранжування людей в уряді через те, що вони в якийсь момент збирають на себе медійний негатив.

Таким прикладом певної "токсичності" став для президента вже колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, скандал з яким нещодавно розгорівся в Польщі, вказують експерти. Через свою заяву щодо питання ексгумації тіл загиблих поляків під час Волинської трагедії та щодо операції "Вісла" на панельній дискусії в Ольштині, де він був разом зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, Кулеба цілком міг втратити довіру президента і від нього швидко позбавилися, вважає, зокрема, київський політолог Петро Оліщук.

Ніхто не очікував, що Дмитра Кулебу так швидко звільнять з посади міністра закордонних справ Фото: Virginia Mayo/File/AP/picture alliance

"Ніхто не очікував, що Кулебу звільнять так швидко. Останнім часом були певні проблеми у відносинах із Польщею. Але можливо, тут був і певний накопичувальний ефект", - каже Оліщук. Він не виключає, що Кулебу могли позбутись і через його надмірну самостійність у спілкуванні з західними партнерами, що дуже не подобається Офісу президента. Аналітики вважають, що це стало ймовірною причиною нещодавнього звільнення віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, а також голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Шмигаль не зараз, але наступний?

Натомість, чому половина уряду була звільнена, а не увесь уряд Шмигаля пішов у відставку? Експерти сходяться на тому, що хоча президент і не задоволений роботою прем’єр-міністра, втім найближчим часом його не звільнять. Адже для цього знадобилося б разом з Денисом Шмигалем відправляти у відставку всіх міністрів та потребувало б довгих процедури погодження кандидатури нового прем’єра.

"Фракції "Слуга народу" у парламенті зараз все важче і важче знаходити голоси на голосування за потрібні президенту ініціативи та законопроєкти. Тому від зміни очільника уряду відмовилися, але замінили 50 відсотків уряду. Так безпечніше і швидше", - прокоментував доцент Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, політолог Ігор Рейтерович. На його переконання, самого Шмигаля президент залишив "на десерт", коли почнеться опалювальний сезон, який обіцяє бути надзвичайно важким через суттєві пошкодження української енергосистеми внаслідок російських ракетних і дронових атак. Експерт ввжає, що повне перезавантаження уряду Шмигаля може відбутися вже на весні, після того, як він "збере на себе невдоволення людей після важкої зими".

Володимир Зеленський очікує від урядоців конкретних результатів уже цієї осені Фото: President of Ukraine

Тим часом зміни в уряді прокоментував і президент України. "Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно - ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні 5 вересня. Він очікує, зокрема, більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України, більш активну підготовку майбутньої угоди про вступ до ЄС, більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. "Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - сказав Зеленський.