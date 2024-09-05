  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіВибори в США 2024Паралімпійські ігри
ПолітикаУкраїна

Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади глави МЗС

Ольга Журавльова
5 вересня 2024 р.

Народні депутати затвердили відставку міністра закордонних справ України. Його місце, за даними ЗМІ, посяде Андрій Сибіга.

https://p.dw.com/p/4kIfi
Дмитро Кулеба у Давосі, 2022 рік
Дмитро Кулеба офіційно покинув пост глави МЗСФото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Верховна Рада України на засіданні у четвер, 5 вересня, підтримала відставку  Дмитра Кулеби  з посади міністра закордонних справ України. "За" проголосували 240 депутатів.

Кулеба не був присутній на своєму звільненні і не звітував перед парламентом, повідомив депутат Ярослав Железняк.

Кулеба очолював міністерство закордонних справ з березня 2020 року. Згідно з Конституцією України, кандидатуру глави МЗС на розгляд Верховної Ради вносить президент.

За даними українських ЗМІ, міністром закордонних справ планують призначити першого заступника голови МЗС Андрія Сибігу, а самого Кулебу можуть призначити послом у "важливу країну". За даними Bloomberg, Кулеба "займеться зміцненням відносин з НАТО". Головою місії України при НАТО з літа 2021 року є Наталія Галібаренко.

Українські ЗМІ повідомляли, що Кулеба мав очолити нову об'єднану місію України при НАТО - ЄС, але наразі вирішив взяти паузу.

Кадрова ротація в Україні

У Кабінеті міністрів України та Офісі президента Володимира Зеленського відбуваються кадрові зміни. Зокрема, заяву на відставку подав Кулеба і низка інших міністрів. На засіданні 4 вересня ВерховнаРада звільнила чотирьох урядовців.

Рада продовжила розгляд кадрових питань 5 вересня. До парламенту України надійшли подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення вісьмох міністрів.

Читайте також: Глава МЗС Німеччини жалкує через відставку Кулеби

Дмитро Кулеба про зброю від США, членство в НАТО і повернення Донбасу (14.05.2021)

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський про переформатування уряду: Потрібна нова енергія

Зеленський про переформатування уряду: Потрібна нова енергія

Кабмін потребує "нової енергії", заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, "ці кроки пов'язані тільки з посиленням нашої держави на різних напрямках".
Політика4 вересня 2024 р.
Будівля Кабінету міністрів України

У Зеленського назвали імена нових майбутніх міністрів

У Зеленського назвали імена нових майбутніх міністрів

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді під час засідання за участі президента України Володимира Зеленського затвердила кандидатури нових міністрів уряду.
Політика4 вересня 2024 р.