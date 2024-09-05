Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади глави МЗС

Народні депутати затвердили відставку міністра закордонних справ України. Його місце, за даними ЗМІ, посяде Андрій Сибіга.

Верховна Рада України на засіданні у четвер, 5 вересня, підтримала відставку Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ України. "За" проголосували 240 депутатів.

Кулеба не був присутній на своєму звільненні і не звітував перед парламентом, повідомив депутат Ярослав Железняк.

Кулеба очолював міністерство закордонних справ з березня 2020 року. Згідно з Конституцією України, кандидатуру глави МЗС на розгляд Верховної Ради вносить президент.

За даними українських ЗМІ, міністром закордонних справ планують призначити першого заступника голови МЗС Андрія Сибігу, а самого Кулебу можуть призначити послом у "важливу країну". За даними Bloomberg, Кулеба "займеться зміцненням відносин з НАТО". Головою місії України при НАТО з літа 2021 року є Наталія Галібаренко.

Українські ЗМІ повідомляли, що Кулеба мав очолити нову об'єднану місію України при НАТО - ЄС, але наразі вирішив взяти паузу.

Кадрова ротація в Україні

У Кабінеті міністрів України та Офісі президента Володимира Зеленського відбуваються кадрові зміни. Зокрема, заяву на відставку подав Кулеба і низка інших міністрів. На засіданні 4 вересня ВерховнаРада звільнила чотирьох урядовців.

Рада продовжила розгляд кадрових питань 5 вересня. До парламенту України надійшли подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення вісьмох міністрів.

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