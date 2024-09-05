Новий глава МЗС - хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга замінив Дмитра Кулебу на посаді міністра закордонних справ України. Чого очікувати від нового глави МЗС та чи зміниться українська зовнішня політика?

Верховна Рада схвалила заяву про відставку Дмитра Кулеби з посади очільника міністерства закордонних справ України, яку він обіймав чотири з половиною роки. Натомість нардепи призначили главою МЗС Андрія Сибігу. За це проголосувало 258 народних обранців. Хто він та як може змінитися робота МЗС за його керівництва - в матеріалі DW.

Досвідчений дипломат

Уродженець міста Зборів Тернопільської області 49-річний Сибіга навчався у Львівському державному університет ім. І. Франка, де здобув фах спеціаліста з міжнародних відносин, перекладача та юриста.

Сибіга з 22 років майже безперервно працював на різних посадах у МЗС , а першим значним кар'єрним злетом для нього стало призначення у 2016 році послом України у Туреччині. Цю посаду він обіймав до 2021 року. Після цього був в Офісі президента (ОП), де як заступник керівника ОП Андрія Єрмака відповідав за питання зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства. Останні п'ять місяців він був першим заступником міністра закордонних справ України.

"Байрактари" з Туреччини за часів Сибіги в Анкарі

Серед досягнень Сибіги директор київського центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко назвав формування стратегічних партнерських відносин з Туреччиною на посаді посла в цій країні. "Це можна вважати успіхом, тому що Туреччина дуже непроста країна. А ми отримали "Байрактари", є багато спільних проєктів, підписали угоду про вільну торгівлю між Туреччиною і Україною. Це все відбулося якраз в часи його роботи послом", - каже він у розмові з DW.

На посаді першого заступника міністра закордонних справ Сибіга брав участь у перемовинах з іноземними дипломатами. Велику увагу приділяв розвитку відносин із Китаєм, зокрема, зустрічався із спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм. У червні Сибіга відвідав Китай, де закликав Пекін взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, а китайські компанії активніше долучатися до допомоги Україні.

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Людина з команди президента

Судячи з усього, призначення Сибіги на посаду глави МЗС готувалося давно. "Питання про заміну Кулеби виникло не зараз, ще рік тому про це пішла перша хвиля чуток. Частково це було пов'язано з тим, що йому не вдалося виконати в повному обсязі деякі доручення президента. На той момент, зокрема йшлося про створення міжнародного трибуналу (для Володимира Путіна. - Ред.) ", - зазначає Фесенко.

Крім того, за його словами, в МЗС накопичилися низка організаційних, кадрових, фінансових проблем. "Кулеба яскравий дипломат, який дуже активно персонально займався просуванням українських інтересів за кордоном. Але він "випустив" внутрішню ситуацію в міністерстві. Тому досвідченого дипломата Сибігу, який знається на тому, як працює адміністративна машина, призначили спочатку заступником, а тепер міністром", - вважає Фесенко.

Політолог не вбачає у такій ротації посилення впливу керівника ОП Андрія Єрмака. "Саме тоді, коли Єрмак став керівником ОП, Кулеба став головою МЗС. І те, що він чотири роки працював на цій посаді, свідчить про те, що жодних проблем і конфліктів між Кулебою і Єрмаком не було. Там був такий чіткий розподіл сфер повноважень", - каже Фесенко.

Без кардинальних змін у зовнішній політиці

Той факт, що Сибіга працював в ОП спростить йому роботу на новій посаді, переконаний колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Його добре знає президент і він розуміє ОП. Це йому спростить виконання майбутніх задач. А вони величезні", - наголосив він у розмові з DW. Клімкін позитивно оцінює призначення нового глави МЗС. "Я дуже давно знаю Сибігу, ще коли він працював у юридичній царині. Ми працювали спільно", - каже Клімкін.

Також позитивно коментує призначення Сибіги і професор політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олексій Гарань. "Я чув про нього добрі відгуки не лише як про професіонала, а як і про людину. Але я сам з ним особисто не контактував", - зауважив він DW.

У цілому співрозмовники DW не очікують кардинальних змін в зовнішній політиці з приходом Сибіги. "Я думаю, що принципово зовнішня політика не зміниться. Можливо, зміняться певні акценти у роботі щодо Глобального Півдня, підготовки до реалізації формули миру і до другого саміту миру. Також можна змінити форму комунікації з міжнародними партнерами. Але ці нюанси визначатимуться особисто міністром і його комунікацією з президентом і Єрмаком", - підсумовує Гарань.

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