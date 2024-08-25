Зеленський хоче "саміт миру" у країні Глобального Півдня

Україна веде перемовини з Саудівською Аравію, Катаром, Туреччиною щодо проведення другого "саміту миру". Його могла б прийняти й Індія, заявив Володимир Зеленський. Втім, є певні умови для приймаючої країни.

Другий мирний саміт варто провести в одній з країни Глобального Півдня, заявив президент України в інтерв'ю журналістам індійських ЗМІ, оприлюдненому в неділю, 25 серпня.

Він повідомив, що перемовини щодо проведення саміту ведуться, зокрема, з Саудівською Аравію, Катаром, Туреччиною і не лише з ними. "Я абсолютно підтримую, і я поділився цим з прем'єр-міністром Моді, щоб провести глобальний саміт миру в Індії", - розповів Зеленський.

Водночас президент України зауважив, що є важлива умова для того, щоб певна країна прийняла цей захід. "Це стосується не тільки Індії, а будь-якої держави, яка позитивно ставилася би до того, щоб прийняти другий саміт: ми не можемо провести саміт в країні, яка поки не приєдналася до комюніке (першого. - Ред.) саміту. Я думаю, ви це розумієте. Ніхто ні на кого не тисне, але я думаю, що це логічно", - наголосив він.

Зауважимо, що Індія досі не приєдналася до комюніке першого мирного саміту, який відбувся у червні в Швейцарії. Під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра країни Нарендра Моді до Києва Володимир Зеленський закликав Індію все ж долучитися до цього документа.

Коментуючи ймовірні терміни проведення цього другого саміту, президент зазначив, що Україна як і раніше розраховує провести низку тематичних конференцій і опрацювати пункти "мирного плану" до листопада, щоб "розробити повний план на основі всіх пунктів", який стане підґрунтям для проведення заходу.

Раніше ЗМІ пов'язували такі терміни другого саміту з президентськими виборами в США.

Зеленський: Дуже потрібно, аби Індія була на нашому боці

Коментуючи ймовірність свого візиту в Індію, Зеленський зазначив, що хотів би здійснити таку поїздку "краще скоріше". "Тому що, коли ви починаєте стратегічні партнерства, коли ви починаєте будувати діалог - дуже важливо не гаяти часу і не робити великі паузи, тому я думаю, що було б добре зустрітися знову", - наголосив він.

Президент також зауважив, що хотів би не лише відвідати Індію, а й поспілкуватися з її мешканцями. "Країну можна зрозуміти, якщо зрозумієш людей", - зазначив він.

Зеленський додав, що Індія "може перетворитися на ключовий аспект в дипломатичному впливі" на РФ. "Мені дуже потрібно, аби ваша країна була на нашому боці, а не балансувала між нами та Росією", - зауважив президент України.

Він наголосив, що буде радий відвідати Індію, коли уряд цієї країни готовий буде його прийняти, а також коли це дозволятиме воєнна ситуація в України.