ЗМІ: Київ хоче провести саміт за участі РФ до виборів в США

Прагнення організувати "саміт миру" напередодні виборів у США вказує на те, що Україна хоче діяти невідкладно на тлі перспективи повернення Дональда Трампа в Білий дім, пише Bloomberg.

Україна прагне провести другий "саміт миру" до президентських виборів у США, які пройдуть у листопаді, але цього разу - за участю Росії. Про це увечері у середу, 10 липня, повідомило видання Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з питанням.

"Прагнення організувати зустріч до виборів у США вказує на відчуття терміновості з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому", - пише видання. Bloomberg нагадує, що раніше Трамп, імовірний кандидат у президент від Республіканської партії, виступав проти подальшої військової підтримки Києва з боку США і заявляв, що покладе край війні.

План провести другий "саміт миру" до виборів у США підтвердив і неназваний український посадовець, зазначає Bloomberg. Декілька посадовців із низки західних країн-союзників заявили, що будь-яка зустріч має бути "ретельно організована, з чітко визначеною метою та зваженими очікуваннями". Втім, деякі американські посадовці на умовах анонімності висловили сумнів у тому, що саміт за участі Росії відбудеться, додає видання.

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Під час свого виступу у вівторок, 9 липня, в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив про бажання провести другий "саміт миру" ще цього року, а також висловив сподівання на підтримку з боку США, аби зробити його "більш потужним і справді вирішальним".

Водночас заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін, коментуючи російському агентству РИА Новости питання щодо участі Росії у новому "саміті миру", заявив, що російська сторона "таких ультиматумів не приймає", маючи на увазі українську "формулу миру", і брати участь у подібних заходах не збирається.

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