"Формула миру": 40 країн ухвалили комюніке про енергобезпеку

Представники понад 40 країн ухвалили комюніке щодо енергетичної безпеки в рамках підготовки до другого "саміту миру".

У рамках підготовки до другого "саміту миру" представники понад 40 країн взяли в четвер, 22 серпня, участь в онлайн-конференції, присвяченій реалізації пункту "формули миру" "енергетична безпека", повідомив Офіс президента України.

За підсумками зустрічі учасники ухвалили спільне комюніке , в якому йдеться зокрема про забезпечення безпеки енергетичної інфраструктури під час війни, відбудову енергетичної системи України та захист енергоінфраструктури від атак.

Допомога зі зміцненням ППО для захисту енергетики

У контексті безпеки енергетичної інфраструктури наголошується, що "умисні та вибіркові напади на цивільні об'єкти є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і є неприйнятними". "Всеосяжний, справедливий та стійкий мир повинен гарантувати захист цивільної енергетичної інфраструктури України", - зазначено в комюніке.

Учасники зустрічі погодились, що критичне значення для захисту енергетики має міжнародна допомога, зокрема зміцнення можливостей протиповітряної оборони (ППО) України.

Безкоштовна передача обладнання для енергетики

У контексті відновлення енергетики України партнери зобов'язалися сприяти ремонтним роботам в Україні, "зокрема шляхом безкоштовної передачі та закупівель обладнання і запасних частин".

Також вони будуть ділитися досвідом для підтримки енерго- й теплопостачання в Україні, включно з питанням розподіленої генерації електроенергії. "Енергетична співпраця відданих миру країн має сприяти інвестиціям та інноваціям у стале відновлення та реконструкцію відновлюваних джерел енергії в Україні, енергоефективність та "зелені" технології", - наголошується в комюніке.

Ремонт, відновлення і розвиток сучасної цивільної енергетики в Україні в документі вказані як "частина всеосяжного, справедливого та стійкого миру". "Ми вважаємо, що досягнення миру потребує активної участі та діалогу всіх сторін. Тому мають бути вжиті конкретні заходи у вищевказаних сферах із забезпеченням залученості представників усіх зацікавлених сторін", - зазначено в комюніке.

Підготовка до другого "саміту миру" йде не за планом

У липні президент України Володимир Зеленський заявляв, що підготовку до другого "саміту миру" планується завершити у листопаді. ЗМІ пов'язують ці терміни з проведенням виборів президента США.

Тоді Зеленський анонсував проведення перед самітом трьох тематичних зустрічей на рівні радників. Перша, присвячена енергетичні безпеці, мала відбутися в Катарі наприкінці липня - на початку серпня. Друга була запланована на серпень в Туреччині та мала бути присвячена вільному мореплавству і продовольчій безпеці. Третя планувалася в Канаді у вересні, й на ній мали обговорити обмін полоненими та повернення викрадених Росією дітей.

Утім згодом формат першої зустрічі був змінений, а час проведення перенесений. Пізніше американське видання The Washington Post повідомило, що в Катарі планувалися непрямі переговори між Україною і Росією щодо припинення взаємних ударів по енергетиці, однак вони були відкладені через початок наступальної операції Збройних сил України в Курській області РФ.