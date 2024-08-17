WP: Прорив ЗСУ на Курщині зірвав перемовини з РФ у Катарі

Москваи та Київ готували непрямі переговори у Досі про часткове припинення вогню, які скасували після наступу України в Курській області, пише The Washington Post.

Несподіване вторгненняЗбройних сил України (ЗСУ) на російську територію 6 серпня зірвало майбутні переговори двох країн щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Непрямі переговори мали відбутися за посередництва Катару в Досі. Про це у суботу, 17 серпня, повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерела у дипломатичних колах. Деякі учасники переговорів сподівалися, що укладена в Катарі угода між Росією та Україною могла б стати основою для масштабнішого договору про припинення війни, пише WP.

Раніше про ці переговори нічого не було відомо.

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WP: Москва відклала, а не скасувала переговори

За словами одного з джерел видання, наступ ЗСУ у Курській області Москва сприйняла як "ескалацію". Проте, як повідомляється, російські офіційні особи не скасували, а відклали заплановані перемовини.

За оцінкою деяких високопосадовців, потенційна угода з Росією увінчалася б успіхом з ймовірністю лише десь 20 відсотків, йдеться в публікації. Одна з причин, що підривала довіру Києва до Москви - масштабні бомбардування енергооб'єктів України в останні тижні.

Водночас українські офіційні особи у бесіді з WP висловили побоювання щодо майбутньої зими: "У нас є один шанс пережити цю зиму - за умови, що росіяни не почнуть нових атак на енергосистему". Внаслідок ударів РФ Україна вже втратила близько половини потужностей, необхідних для виробництва електроенергії взимку, заявив один із співрозмовників видання.

У відповідь на запит видання, Офіс президента України повідомив, що саміт у Досі перенесли через "через ситуацію на Близькому Сході", але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня.

У Кремлі не відповіли на запити The Washington Post.

Зеленський: ЗСУ зміцнили позиції у Курській області

Тим часом президент України Володимир Зеленський, заслухавши доповідь головнокомандувача ВСУ Олександра Сирського 17 серпня, повідомив про зміцнення позицій ЗСУ в Курській області та "розширення стабілізованої території". Він також зазначив, що ЗСУ взяли в полон нову групу російських військових.

Українські війська проводять наступальну операцію на території Курської області Росії з 6 серпня 2024 року. Станом на 15 серпня українські війська взяли під контроль 82 населені пункти на площі 1150 кв. кілометрів, просунувшись на 35 км углиб російської території.

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