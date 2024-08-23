Моді: Індія - не нейтральна у війні Росії проти України

Індія одразу "стала на бік миру", заявив прем'єр Нарендра Моді на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. У мирному врегулюванні повага до суверенітету і цілісності - пріоритетні, додав він.

Індія наполягає на необхідності якомога швидшого мирного врегулювання у війні Росії проти України, заявив індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю, 23 серпня.

Моді приїхав до Зеленського в Київ "з посланням миру"

Моді зауважив, що про необхідність мирного врегулювання говорить не лише його країна, зокрема про це також ішлося на нещодавньому саміті "Голос Глобального Півдня" в Індії, в якому взяли участь 120 країн. "Від імені цих країн я приїхав до вас з посланням миру", - сказав прем'єр.

Він заявив, що Індія вже "зробила активний внесок у справу миру" і її підхід був "людиноцентричним". "Я хочу сказати вам і всьому світові, що це наше переконання і наше зобов'язання, і ми говоримо про це дуже голосно і чітко. Послання полягає в тому, що ми підтримуємо повагу до суверенітету і територіальної цілісності. Це для нас є найвищим пріоритетом", - зазначив Моді.

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Моді: Індія ніколи не була нейтральною у війні РФ проти України

Прем'єр також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну його країна взяла на себе дві ролі. Перша з них - гуманітарна підтримка України. Він запевнив, що Індія й надалі буде надавати Україні необхідну гуманітарну допомогу.

"Другий аспект нашої ролі полягав у тому, щоб триматися на відставні від цієї війни, але це не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не приймали цієї ролі. Ми ніколи не були нейтральними і з першого дня стали на бік миру", - сказав Моді.

Моді: "Проблеми" не можуть бути розв'язані на полі бою

Він додав, що під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у липні говорив тому, що "проблеми не можуть бути розв'язані на полі бою".

"Єдиний шлях - це діалог і дипломатія. Не втрачаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи", - сказав Моді.

Прем'єр запевнив, що "Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі ті зусилля, що докладаються для досягнення миру". "Я особисто, як друг, якщо можу відіграти якусь роль, то я дуже хотів би відіграти цю роль у мирному врегулюванні", - наголосив він.

Зеленський: Розраховуємо на підтримку "саміту миру" Індією

Зеленський своєю чергою подякував Індії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та 16 наданих партій гуманітарної допомоги. "Питання завершення війни і справедливого миру для України - це пріоритет", - запевнив він.

Зеленський додав, що обговорить з Моді підготовку до другого "саміту миру" та подякував за те, що Індія була представлена на першому. "Ми дуже очікуємо, що Індія зможе доєднатися до спільного комюніке інавгураційного саміту і про це я буду говорити з прем'єр-міністром", - сказав президент.

Україна та Індія поглиблять співпрацю

Зеленський також повідомив, що до візиту Моді Україна та Індія погодили чотири двосторонні документи: "Це медична сфера, це співпраця в аграрному напрямі, це гуманітарні відносини, це культура".

Також, за його словами, підготовлена спільна заява "щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічнуої співпраці". "Усе це має зміцнюватися", - наголосив Зеленський.

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