Прем'єр Індії Моді їде в Україну на День державного прапора

Нарендра Моді відвідає Київ, підтвердило МЗС Індії. Офіс президента України уточнив, що це буде офіційний візит у День державного прапора. ЗМІ пишуть, що Моді погодився передавати повідомлення між Зеленським і Путіним.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну, повідомило в понеділок, 19 серпня, міністерство закордонних справ (МЗС) Індії.

У МЗС не назвали точну дату візиту, але індійські ЗМІ пишуть, що Моді приїде цього тижня. За їхніми даними, в Київ прем'єр приїде "з посланням діалогу та дипломатії на тлі загострення російсько-українського конфлікту".

Це буде перший візит Моді в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він кілька разів зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським на міжнародних майданчиках, щоразу наголошуючи на потребі "діалогу та дипломатії" для мирного врегулювання.

Пізніше в Офісі президента України (ОПУ) повідомили, що це буде офіційний візит у День державного прапора 23 серпня - напередодні Дня незалежності України 24 серпня. В Офісі Зеленського уточнили, що приїзд Моді стане першим в історії двосторонніх відносин візитом глави індійського уряду до України. "Обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Також очікується підписання низки документів між Україною та Індією", - зазначили в ОПУ.

Моді погодився передавати повідомлення між Зеленським і Путіним - Bloomberg

Тим часом агенція Bloomberg пише з посиланням на джерела, що Моді погодився передавати повідомлення між президентами України та Росії, але виключив роль посередника у припиненні війни.

На початку липня Моді їздив у Росію, де зустрічав з Володимиром Путіним. З-поміж іншого, він домовився, що громадяни Індії, які підписали контракти з міністерством оборони РФ і брали участь у війні проти України, будуть звільнені та зможуть повернутися додому. Під час війни, за даними ЗМІ, загинули щонайменше п'ятеро індійських солдатів.

Візит Моді до Росії розпочався 8 липня - у день, коли війська РФ завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Тоді Зеленський висловив розчарування діями прем'єра Індії. "Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день", - написав Зеленський у соціальній мережі Х.

Після цього МЗС Індії викликало посла України та відклало засідання спільної робочої групи з питань культури.