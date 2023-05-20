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Нарендра Моді
Нарендра МодіФото: Indranil Mukherjee/AFP/Getty Images
ПолітикаЯпонія

Моді пообіцяв Зеленському сприяння для завершення війни

Роман Губа
1 год. тому

Володимир Зеленський та Нарендра Моді зустрілись на полях саміту G7 у Хіросімі. Це їхня перша зустріч з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Президент України Володимир Зеленський у Хіросімі на полях саміту Великої сімки (G7) у суботу, 20 травня, зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. 

Зеленський та Моді вперше зустрілися з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До цього Моді та Зеленський кілька разів спілкувалися телефоном.

Зеленський розповів Моді про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях. Також він запропонував Індії приєднатися до реалізації української формули миру.

Своєю чергою запропонував свою допомогу для припинення війни.  "Я дуже добре розумію ваш біль і біль громадян України. Можу вас запевнити, що для вирішення цього питання (закінчення війни РФ проти України. - Ред.) Індія і я особисто зробимо все, що в наших силах", - сказав Моді, цитує агенція AFP.

Неоднозначна позиція Індії у питанні війни РФ проти України

Індія відмовляється засуджувати Росію та збільшує торгівлю з нею до рекордного рівня, здебільшого завдяки імпорту російської нафти.

Водночас у вересні 2022 року Моді під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що зараз - "не епоха війни".

Зеленський у Хіросімі

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Хіросімі, де на полях саміту G7 вже  провів зустріч із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, якому подякував за лідерство Лондона в міжнародній коаліції винищувачів. Також цього дня Зеленський вже зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. За його словами, під час переговорів ішлося про оборонну й політичну підтримку України з боку Італії та перші результати його візиту до Рима, який відбувся 13 травня. 

У Білому домі також підтвердили, що у Хіросімі відбудеться зустріч українського лідера з президентом США Джо Байденом. Про це повідомив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Жодних подробиць про час запланованої зустрічі не повідомлялося. 

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