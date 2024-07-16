Через слова Зеленського: посла України викликало МЗС Індії

Українського посла викликали в індійське міністерство закордонних справ через коментар президента України Володимира Зеленського про візит Нарендри Моді в Росію.

Посла України викликали до міністерства закордонних справ (МЗС) Індії через висловлювання українського президента Володимира Зеленського на адресу індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді під час візиту того в Росію для зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це повідомило у вівторок, 16 липня, індійське англомовне видання The Economic Times . За його даними, на тлі інциденту Індія також відклала засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури.

Посольство України в Індії та МЗС України, до яких DW звернулась за коментарем, на момент публікації новини не надали відповіді.

Що сказав Зеленський про Моді

Візит Моді в Москву розпочався в день руйнівного та смертоносного удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Зеленський висловив розчарування діями прем'єра Індії, не називаючи того прямо на ім'я.

"Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день", - написав Зеленський у соціальній мережі Х.