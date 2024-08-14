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Прем'єр Індії Моді відвідає Україну перед Днем незалежності

Степан Смишляєв
14 серпня 2024 р.

Вперше від початку вторгнення Росії в Україну індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді збирається приїхати в Київ. У липні він їздив у Москву, де обіймався з Володимиром Путіним.

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Прем'єр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський на G7 в Японії 20 травня 2023
Нарендра Моді планує відвідати Україну вперше від початку вторгнення РФФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Напередодні Дня незалежності України прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Київ.

Як повідомило в середу, 14 серпня, індійське видання The Economic Times, на 21-23 серпня планується візит Моді в Польщу та Україну. Як пишуть журналісти, у Київ прем'єр приїде "з посланням діалогу та дипломатії на тлі загострення російсько-українського конфлікту". За даними ще індійського видання Wion, найімовірніше, Моді приїде до Києва 23 серпня.

Це буде його перший візит в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час Моді кілька разів зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським на міжнародних майданчиках, щоразу наголошуючи на потребі "діалогу та дипломатії" для мирного врегулювання.

Моді у липні їздив до Путіна

На початку липня Моді їздив у Росію, де зустрічався з Володимиром Путіним. Його візит розпочався 8 липня - у день, коли війська РФ завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Тоді Зеленський висловив розчарування діями прем'єра Індії.

"Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день", - написав Зеленський у соціальній мережі Х.

Після цього міністерство закордонних справ Індії викликало посла України та відклало засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури.

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