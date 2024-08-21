Прем'єр Індії Моді у Києві планує говорити про мир

Перед візитом у Київ Нарендра Моді назвав Індію "другом і партнером" України. Він також висловив сподівання на "швидке відновлення миру" та поглиблення "індійсько-української дружби".

Під час візиту в Україну в п'ятницю, 23 серпня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує обговорити з представниками української влади "перспективи мирного вирішення конфлікту".

"Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні", - написав він у середу, 21 серпня, в соціальній мережі X.

Моді також зауважив, що візит "стане можливістю розвинути попередні дискусії" з президентом України Володимиром Зеленським і "поглибити індійсько-українську дружбу".

Оглядачі: Моді намагається "компенсувати" поїздку в РФ

Моді відвідає Київ у День державного прапора України. Це стане не лише його першою поїздкою в країну від початку повномасштабного вторгнення Росії, але й першим візитом прем'єра Індії в Україну з 1991 року.

Його поїздка до Києва розглядається багатьма індійськими аналітиками як спроба компенсувати шкоду від поїздки в Москву минулого місяця, а також як стратегічне балансування в той час, як Індія стає ближчою до Заходу, зокрема до США, зауважує міжнародна агенція Reuters.

Візитом в Україну Моді намагається "компенсувати шкоду" від поїздки в Росію, вважають індійські оглядачі Фото: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

Індійські дипломати відкидають це і стверджують, що зв'язки країни з Росією та Україною не залежать одні від одних, а поїздка ґрунтується на взаємодії між офіційними Нью-Делі та Києвом у різних сферах.

Індія досі уникала прямого засудження нападу Росії на Україну і натомість закликала обидві сторони до діалогу. При цьому країна поглиблювала відносини з РФ в енергетичному секторі, зокрема збільшувала закупівлю нафти на тлі західних санкцій.

Водночас Індія, яка підтримувала тісні стосунки з Росією з часів "холодної війни", зокрема в оборонному секторі, останніми роками суттєво скоротила закупівлі озброєнь у РФ. Натомість країна прагне розвивати партнерство в галузі безпеки та оборони з Заходом, бажаючи заручитися його підтримкою проти Китаю, вказує агентство AFP.