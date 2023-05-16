Боррель закликає перешкодити перепродажу Індією нафти з РФ

Головний дипломат ЄС вважає, що продаж Індією палива, виготовленого з російської нафти, є обходом санкцій, на який члени блоку мають відреагувати.

Європейський Союз має вжити заходів щодо Індії через перепродаж російської нафти у вигляді палива, зокрема дизельного. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв'ю Financial Times (FT), опублікованому у вівторок, 16 травня.

"Якщо дизельне паливо або бензин, вироблені з російської нафти, потрапляють до Європи з Індії, це, безумовно, є обходом санкцій, і країни-члени повинні вжити заходів", - сказав Боррель.

Індія стала одним із найбільших покупців російської сирої нафти після початку війни РФ проти України. При цьому індійські нафтопереробні підприємства отримують більший прибуток, купуючи сиру нафту зі значною знижкою, а потім продаючи паливо за повною ціною в Європу. Як зазначає FT, ця торгівля не порушує запроваджених раніше санкцій щодо РФ, однак зазнає критики з боку тих, хто закликає до жорсткіших обмежень.

Будь-який механізм має реалізовувати "національна влада"

За словами Борреля, стеля цін на російську нафту, що експортується морським шляхом, яку запровадили країни ЄС, Великої сімки (G7) та Австралія, дала змогу скоротити доходи Росії від продажу сировини, і бажання Індії скористатися перевагами дешевшої нафти є цілком зрозумілим.

"Те, що Індія купує російську нафту, це нормально. Завдяки нашим обмеженням Індія може купувати нафту набагато дешевше, а чим менше грошей отримує Росія, тим краще. Але якщо вона використовує це, щоб стати центром, який російську нафту переробляє, а побічні продукти продає нам, ми повинні діяти", - сказав головний дипломат ЄС.

Він вважає, що будь-який механізм, який дасть змогу скоротити продаж російської нафти, має реалізовуватися "національною владою" країн Євросоюзу. На його думку, Брюссель може націлитися на покупців індійських анфтопродуктів, вироблених із російської сировини. "Раз вони продають, значить, хтось купує. Ми маємо зайнятися тими, хто купує", - сказав Боррель.