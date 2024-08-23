Моді у Києві показали меморіал вбитим у війні дітям

Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві вшанували пам'ять дітей, життя яких забрала російська агресія.

Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві вшанували пам'ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Про це повідомив Зеленський у Telegram у п'ятницю, 23 серпня, після зустрічі з Моді. Він супроводив допис відео.

Зустріч відбулася у Національному музеї історії України у Другій світовій війні в Києві. Лідери України та Індії поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу "Діти".

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів Зеленському і Моді про історію створення цієї експозиції у червні 2022 року та російські обстріли місць, де перебувають діти, зокрема про ракетний удар по найбільшій дитячій лікарні "Охматдит". У мартирологу відображені імена та фотографії юних українців, яких убила держава-агресорка Росія.

За даними Києва, від початку повномасштабного російського вторгнення загинули 570 українських дітей. Утім, ця цифра неостаточна - немає всієї інформації з тимчасово окупованих територій. Через постійні російські атаки кількість жертв збільшується.

Моді прибув до Києва 23 серпня. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи її незалежності.

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