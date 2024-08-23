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ПолітикаІндія

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України

Анастасія Шепелева
23 серпня 2024 р.

Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи її незалежності.

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Indien Nerandra Modi in Polen
Фото: Kacper Pempel/REUTERS

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вранці у п'ятницю, 23 серпня, прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.

Очікується, що Моді зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. 

Нагадаємо, 21 серпня Моді закликав до "відновлення миру" перед візитом до України та анонсував, що поділиться перспективами закінчення війни з Росією.

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