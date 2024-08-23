Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України

Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи її незалежності.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вранці у п'ятницю, 23 серпня, прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.

Очікується, що Моді зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 21 серпня Моді закликав до "відновлення миру" перед візитом до України та анонсував, що поділиться перспективами закінчення війни з Росією.

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