Німеччина спрямує 10 млн євро на відновлення "Охматдиту"

Руйнування дитячої лікарні показує, "наскільки безжально і нелюдяно Росія веде цю агресивну війну", заявила міністерка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свенья Шульце.

Україна отримає від Німеччини 10 мільйонів євро на відновлення київської дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", частково зруйнованої внаслідок російського ракетного удару.

"Ми не повинні та не будемо миритися з тим, що цього місця зцілення для онкохворих дітей в Україні більше не існує", - заявила міністерка ФРН з питань економічної співпраці та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze) в інтерв'ю Rheinische Post, опублікованому в середу, 17 липня.

Виділені гроші разом із коштами інших донорів підуть на швидке повернення лікарні у робочий стан та підготовку будівлі до експлуатації у зимовий час. Йдеться, зокрема, про ремонт та технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- та теплопостачання.

За словами Шульце, руйнація дитячої лікарні показує, "наскільки безжально і нелюдяно Росія веде цю агресивну війну". Міністерка додала, що від повномасштабного вторгнення РФ в Україну діти страждають "найбільше".

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СБУ: Удар РФ по "Охматдиту" був цілеспрямованим

Експерти управління Організації Об'єднаних Націй з прав людини, які проаналізували відеозаписи та безпосередньо оглянули пошкодження на місці, дійшли висновку, що по лікарні ймовірно був прямий удар російською ракетою Х-101. Служба безпеки України (СБУ) навела низку доказів, що удар по "Охматдиту" був цілеспрямованим і не був наслідком можливого відхилення ракети від курсу.

Згідно з останніми даними, внаслідок влучання по "Охматдиту" загинули двоє дорослих, зокрема лікарка, 32 були поранені, включно з вісьмома дітьми. У лікарні вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус кардіологічного центру.

Того ж дня, 8 липня, російські удари понівечили ще одну клініку, житловий будинок і офісний центр у Києві, внаслідок чого загинули понад 30 людей, поранення отримали більше сотні.