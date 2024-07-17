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Німеччина спрямує 10 млн євро на відновлення "Охматдиту"

Кирило Шестаков | Ольга Журавльова
17 липня 2024 р.

Руйнування дитячої лікарні показує, "наскільки безжально і нелюдяно Росія веде цю агресивну війну", заявила міністерка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свенья Шульце.

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Руйнування дитячої лікарні "Охматдит" у Києві внаслідок ракетного удару Росії 8 липня 2024
Російська ракета зруйнувала "Охматдит" 8 липняФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Україна отримає від Німеччини 10 мільйонів євро на відновлення київської дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", частково зруйнованої внаслідок російського ракетного удару.

"Ми не повинні та не будемо миритися з тим, що цього місця зцілення для онкохворих дітей в Україні більше не існує", - заявила міністерка ФРН з питань економічної співпраці та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze) в інтерв'ю Rheinische Post, опублікованому в середу, 17 липня.

Виділені гроші разом із коштами інших донорів підуть на швидке повернення лікарні у робочий стан та підготовку будівлі до експлуатації у зимовий час. Йдеться, зокрема, про ремонт та технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- та теплопостачання.

За словами Шульце, руйнація дитячої лікарні показує, "наскільки безжально і нелюдяно Росія веде цю агресивну війну". Міністерка додала, що від повномасштабного вторгнення РФ в Україну діти страждають "найбільше".

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СБУ: Удар РФ по "Охматдиту" був цілеспрямованим

Експерти управління Організації Об'єднаних Націй з прав людини, які проаналізували відеозаписи та безпосередньо оглянули пошкодження на місці, дійшли висновку, що по лікарні ймовірно був прямий удар російською ракетою Х-101. Служба безпеки України (СБУ) навела низку доказів, що удар по "Охматдиту" був цілеспрямованим і не був наслідком можливого відхилення ракети від курсу.

Згідно з останніми даними, внаслідок влучання по "Охматдиту" загинули двоє дорослих, зокрема лікарка, 32 були поранені, включно з вісьмома дітьми. У лікарні вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус кардіологічного центру.

Того ж дня, 8 липня, російські удари понівечили ще одну клініку, житловий будинок і офісний центр у Києві, внаслідок чого загинули понад 30 людей, поранення отримали більше сотні. 

Удар по "Охматдиту": де тепер лікують пацієнтів

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