Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною

Очікується, що завдяки угоді обсяг торгівлі між Україною та Туреччиною сягне 10 мільярдів доларів "за короткий період".

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ( з Україною, повідомляється у п'ятницю, 2 серпня, на сайті Офіційного вісника країни. Вона була підписана ще 3 лютого 2022 року, до повномасштабного російського вторгнення в Україну, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив угоду та додатки до неї 1 серпня 2024, нагадує видання Hurriyet Daily News.

Обсяг двосторонньої торгівлі між Туреччиною та Україною у 2023 році склав 7,3 мільярда доларів, заявив міністр торгівлі Туреччини Омер Болат після зустрічі з міністеркою економіки України Юлією Свириденко напередодні. Очікується, що ЗВТ збільшить його до 10 мільярдів доларів "за короткий період", наголосив він.

За словами Болата, Туреччина та Україна й надалі зміцнюватимуть співпрацю та збільшуватимуть обсяги взаємної торгівлі та інвестицій.

Єдиний економічний простір для всіх країн Чорного моря, окрім РФ

Завершення ратифікації угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною об'єднає всі прибережні країни Чорного моря, за винятком Росії, в єдиний економічний простір, зазначила пісдля зустрічі з турецьким колегою Свириденко.

"Реалізація зони вільної торгівлі має гармонізувати взаємну торгівлю, спростити логістику, сприяти виходу більшої кількості українських і турецьких виробників на ринки наших країн, відкрити нові перспективи для реалізації спільних економічних проєктів між країнами", - цитує заяву Свириденко пресслужба міністерства економіки України. Водночас у вдомстві наголосили, що відповідне рішення ще має ухвалити український парламент. Уряд документ вже затвердив.

Що передбачає угода

Як повідомляли в українському уряді, угода про вільну торгівлю передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4 відсотка промислових товарів та 7,6 відсотка сільськогосподарських товарів.

Після закінчення дії перехідних періодів за 3-7 років Туреччина скасує ввізні мита ще для 1,5 відсотка промтоварів та для 28,5 відсотка аграрних.

Зі свого боку Україна одразу скасує ввізні мита для близько 56 відсотків промислових товарів та 11,5 відсотка сільськогосподарських товарів, а після перехідних періодів за 2-10 років - ще для 43,2 відсотка промтоварів та для 53,7 відсотка аграрних.