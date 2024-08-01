Туреччина підтвердила обмін 26 ув'язненими між РФ і Заходом

Розвідка Туреччини заявила, що координує обмін ув'язненими між Росією, США та їхніми союзниками. За даними спецслужби, відбувається обмін 26 в'язнями з семи країн.

Організація національної розвідки Туреччини заявила в четвер, 1 серпня, що координує обмін ув'язненими між Росією, США та їхніми союзниками. За повідомленням турецької спецслужби, відбувається наймасштабнішій за останній період обмін - 26 в'язнями з семи країн: РФ, США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Білорусі.

Це перше офіційне підтвердження обміну з боку державного органу. Турецький телеканал NTV називає його "найбільшим після Другої світової війни".

Тим часом німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung пише з посиланням на джерела, що ввечері канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступить зі зверненням щодо обміну, а таблоїд Bild, що він хоче особисто прийняти в Берліні звільнених заручників.

Імена ймовірних учасників обміну між РФ і Заходом

За даними ЗМІ, Росія, зокрема, передасть країнам Заходу російських політиків Володимира Кара-Мурзу та Іллю Яшина, колишніх глав штабів нині покійного російського опозиціонера Олексія Навального Лілію Чанишеву та Ксенію Фадєєву, американського журналіста Евана Гершковича і військового Пола Вілана, а також раніше помилуваного в Білорусі Ріко Кріґера.

Захід, за інформацією ЗМІ, передасть РФ, зокрема, подружжя шпигунів Дульцевих, засуджене в Словенії, Вадима Красікова, засудженого в Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, розвідника Михайла Мікушина, який видавав себе за бразильця і був затриманий за шпигунство в Норвегії.