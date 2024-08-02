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СуспільствоТуреччина

Туреччина заблокувала доступ до Instagram

Дмитро Шварц
2 серпня 2024 р.

Туреччина заблокувала доступ до Instagram після звинувачень з боку влади щодо неможливості висловити у цій соцмережі співчуття за вбитим ватажком ХАМАСу Ісмаїлом Ханією.

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Жінка відкриває Instagram на своєму смартфоні у Берліні
Туреччина заблокувала доступ до InstagramФото: Niklas Graeber/dpa/picture alliance

Туреччина зранку в п'ятницю, 2 серпня, заблокувала доступ до соціальної мережі Instagram, про що повідомив національний орган регулювання та нагляду у сфері телекомунікацій - управління з питань інформаційно-комунікаційних технологій (BTK).

"Instagram.com був заблокований рішенням від 02 серпня 2024 року", - йдеться у повідомленні на сайті BTK.

Багато користувачів, які проживають у Туреччині, скаржаться на платформі X на те, що вони не можуть оновити свою стрічку в Instagram.

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У середу директор з комунікацій президентської адміністрації Туреччини Фахреттін Алтун розкритикував Instagram, звинувативши платформу в тому, що вона "перешкоджає людям публікувати повідомлення зі співчуттям до мученика" Ісмаїла Ханії, політичного лідера палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, який був убитий в середу в Тегерані.

 

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