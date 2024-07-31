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У Тегерані ліквідували главу політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ханію

Анастасія Шепелева
31 липня 2024 р.

На резиденцію ватажка ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані напали та вбили його й одного з його охоронців, заявили в Корпусі вартових Ісламської революції.

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Ісмаїль Ханія
Ісмаїл ХаніяФото: Marwan Naamani/dpa/picture alliance

Главу політичного бюро палестинського ісламістського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію вбито в Тегерані. Про це повідомили вранці у середу, 31 липня, інформаційні агенції з посиланням на заяву іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), а також на заяву ХАМАСу.

Згідно з цими повідомленнями, Ханія та один з його охоронців загинули під час нападу на його резиденцію в Тегерані. Сталося це після його участі в інавгурації іранського президента Масуда Пезешкіана. У КВІР повідомили, що наразі триває розслідування, його результати будуть оголошені згодом.

ХАМАС обіцяє відповідь

У ХАМАС вже відреагували на вбивство та поклали відповідальність за нього на Ізраїль. Ізраїльська сторона наразі закиди не коментувала.

Як заявив високопоставлений представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі, це вбивство Ханії є "серйозною ескалацією", яка має на меті "зламати волю ХАМАСу і нашого народу".

"ХАМАС - це концепція та інституція, а не персони. ХАМАС продовжуватиме цей шлях, незважаючи на жертви, і ми впевнені в перемозі", - заявив Зухрі, цитує Reuters. Член політбюро угруповання Муса Абу Марзук наголосив, що воно "не залишиться без відповіді", пише AFP.

Президент Палестинської національної автономії Махмуд Аббас назвав вбивство Ханії "боягузливим актом" і закликав палестинців залишатися в єдності проти Ізраїлю, повідомляє AFP з посиланням на заяву офісу Аббаса. 

ХАМАС визнаний терористичною організацією в Євросоюзі та США. Ісмаїл Ханія приєднався до угруповання у 1987 році - у рік заснування організації під час першого повстання палестинців проти ізраїльської окупації. 

З 2017 року він очолював політичне крило ХАМАСу і вважається лідером усієї групи. Жив у вигнанні між Туреччиною та Катаром.

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