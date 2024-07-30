В Ірані пройшла інавгурація нового президента

Масуд Пезешкіян склав присягу в Тегерані після дострокових президентських виборів, які провели після загибелі Ебрагіма Раїсі.

У парламенті Ірану у вівторок, 30 липня, відбулась церемонія інавгурації нового президента - Масуда Пезешкіяна.

Іранські ЗМІ пишуть, що в церемонії взяли участь високопосадовці з понад 80 країн. Більшість західних держав не вітали Пезешкіяна і не були присутні на його інавгурації.

Дострокові вибори президента Ірану: що обіцяв Пезешкіян

Колишній міністр охорони здоров'я Пезешкіян став президентом за підсумками дострокових виборів, призначених через загибель Ебрагіма Раїсі в авіакатастрофі у травні. За офіційними даними Ірану, він набрав на них 53,6 відсотка голосів.

Пезешкіян підкреслює лояльність до духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, якому в Ірані належить останнє слово. Водночас під час передвиборної кампанії він виступав за свободу жінок, зокрема від носіння хіджабу, та обіцяв змінити зовнішню політику країни й вивести Іран з міжнародної ізоляції, зокрема шляхом налагодження відносин зі США.

Тим не менш у деяких аспектах зовнішньої політики Пезешкіян зберігає курс Раїсі. Так, під час кампанії він підтримав удар, нанесений Іраном по Ізраїлю в квітні ракетами і дронами, та пообіцяв у війні Ізраїлю проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаному терористичною організацією в США, Європейському Союзі та Великобританії, подальшу підтримку ісламістам.