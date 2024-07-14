ISW: Росія та Іран хочуть надалі поглиблювати відносини

Іран прагне розшири співпрацю з РФ, заявив новообраний президент країни Масуд Пезешкіан. Водночас Іран "прагне миру" для народів РФ та України, додав він.

Російська та іранська влада й далі демонструють свою прихильність до поглиблення двосторонніх відносин і співпраці, йдеться в щоденному аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW) за суботу, 13 липня.

Так, американські аналітики звертають увагу на зміст статті новообраного президента Ірану Масуда Пезешкіана, опублікованій в газеті Tehran Times 12 липня. В ній Пезешкіан заявив, що Росія є "цінним стратегічним союзником і сусідом" Ірану і що його адміністрація залишатиметься відданою розширенню двосторонньої та багатосторонньої співпраці з РФ. Зокрема - в рамках організації країн БРІКС, Шанхайської організації співпраці (ШОС) і Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Також Пезешкіан похвалив Китай і Росію за підтримку Ірану в "складні часи". Водночас президент Ірану висловив сподівання на "конструктивний діалог з європейськими країнами" і співпрацю в низці сфер, як-от економічну та технологічну, співпрацю у сфері енергетичної безпеки, боротьби з тероризмом і торгівлею наркотиками, тощо. Для цього, за його словами, європейські країни повинні усвідомити, що "іранці є гордим народом, чиїми правами та гідністю більше не можна нехтувати".

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Мирні ініціативи Ірану

Водночас Пезешкіан стверджує, що Іран "прагне миру" для народів РФ та України і висловив готовність підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети.

У ISW звернули увагу на інтерв'ю посла Росії в Ірані Олексія Дєдова російському державному інформаційному агентству "РИА Новости", опублікованому 13 липня. В ньому він заявив, що Росія готова розглянути пропозиції мирного посередництва з боку Ірану.

Росія, за словами Дєдова, буде дотримуватися того ж стратегічного курсу щодо Ірану за Пезешкіана, якого вона дотримувалася і за час правління загиблого президента Ебрагіма Раїсі. Крім того, російський посол заявив, що Росія та Іран підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в "осяжному майбутньому", але не назвав конкретних термінів підписання цієї угоди.

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