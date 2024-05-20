ISW: Смерть Раїсі не змінить поточну траєкторію режиму Ірану

Загибель президента Ібрагіма Раїсі у авіакатастрофі ніяким чином не змінить нинішню політику іранського режиму, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Наступні кілька днів можуть змінити поточну та довгострокову динаміку режиму, включно з успадкуванням верховного лідера. Однак смерть Раїсі зрештою не змінить нинішню траєкторію режиму до більш жорсткої та консервативної внутрішньої політики та більш агресивної регіональної політики", - йдеться у повідомленні ISW у неділю, 19 травня.

Повноваження Раїсі переходять до Мохаммеда Мохбера

Згідно з регламентом, після смерті Раїсі повноваження президента на себе перебирає віцепрезидент Ірану Мохаммед Мохбер. Нові вибори мають бути проведені протягом 50 днів.

Згідно з конституцією, незважаючи на титул президента, Раїсі був лише другим номером у владній структурі Ірану, оскільки функції глави держави виконує верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, який і має вирішальне слово в усіх стратегічних питаннях. Він також є головнокомандувачем збройних сил Ірану. Експерти називали Раїсі можливим наступником Хаменеї, якому у квітні виповнилося 85 років.

У авіакатастрофі в Ірані загинув Раїсі та глава МЗС

Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Ірану Амір-Абдуллахіан 19 травня перебували у сусідньому Азербайджані на зустрічі з президентом Ільхамом Алієвим. Там вони урочисто відкривали спільно збудовану дамбу. Після візиту делегація поверталася до Ірану на трьох гелікоптерах. Один із них, з президентом на борту,зник з радарів над північним заходом Ірану, тоді як інші два інші вертольоти прибули благополучно.

У понеділок після багатогодинних пошуків Раїсі, Амір-Абдуллахіан та інші пасажири гелікоптера були знайдені мертвими на місці аварії. У ЗМІ з'явилися припущення, що причиною катастрофи могла бути погана погода, технічна несправність гелікоптера чи диверсія. Офіційної версії не оголошували.