Ізраїль заявляє про наближення до ліквідації ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю наближається до знищення терористичного ісламістського угрупування ХАМАС, заявив у понеділок, 1 липня, ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

"Ми наближаємося до завершення етапу ліквідації терористичної армії ХАМАС, і ми продовжимо наносити удари по її залишках", - сказав Нетаньяху, згідно із заявою його офісу, повідомляє агенція Reuters.

Заклики до припинення вогню

Нагадаємо, вже кілька місяців посередники зі США, Катару та Єгипту намагаються переконати Ізраїль погодитися на припинення вогню, а ХАМАС- звільнити викрадених заручників обмін на палестинських ув'язнених в ізраїльських в'язницях, утім поки що марно. Нетаньяху і держсекретар США Ентоні Блінкен звинувачують ХАМАС у непримиренній позиції й покладають на нього відповідальність за застій у непрямих перемовинах. ХАМАС, зі свого боку, вважає, що Ізраїль зобов'язаний виконати умови ХАМАСУ - з яких головні - негайне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ із Сектора Гази.

Наприкінці травня 2024 року Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов'язав Ізраїль "негайно" припинити військовий наступ на місто Рафах на півдні Сектора Гази і називав гуманітарну ситуацію там "катастрофічною". Також у рішенні Суду ідеться про те, що Ізраїль має забезпечити доступ слідчих до Сектора Гази, і тримати відкритим контрольно-пропускний пунктРафах в Газу для "безперешкодного" надання гуманітарної допомоги.

Читайте також: Ізраїль заявляє про готовність до війни з рухом "Хезболла"

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Війна в Cекторі Гази триває майже дев'ять місяців. Вона була спровокована безпрецедентним нападом на Ізраїль бойовиків ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. За даними Ізраїлю, були убиті 1195 людей, 251 людину захопили як заручників і перемістиои в Секторі Гази. 116 досі утримуються бойовиками, 42 з них, за даними ізраїльської армії, загинули.

У відповідь на цю атаку Ізраїль оголосив ХАМАСу війну "до повного знищення" терористів. Згідно з останніми даними, оприлюдненими підконтрольним терористам службам охорони здоров'я на сьогодні у Секторі Гази загинули понад 37,9 тисячі людей. Ці дані неможливо перевірити незалежним чином. Міжнародна спільнота критикує Ізраїль за гуманітарну ситуацію, спричинену бойовими діями у Секторі Гази.

Читайте також: "Від річки до моря" - що означає пропалестинське гасло