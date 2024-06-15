  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиПалестинські території

ХАМАС не влаштовує мирний план Байдена

Дмитро Шварц | Сергій Ромашенко
15 червня 2024 р.

Територисти заявляють, що на першому етапі передбачено припинення вогню лише на шість тижнів, після чого Ізраїль продовжить наступ.

https://p.dw.com/p/4h4FF
Прессекретар ХАМАСу Осама Хамдан
Осама Хамдан заявив, що ХАМАС не влаштовує мирний план БайденаФото: Hassan Ammar/AP/picture alliance

Терористичну організацію ХАМАС не влаштовують останні пропозиції про перемир'я в Секторі Гази, зокрема, план, запропонований президентом США Джо Байденом. Про це заявив прессекретар ХАМАСу у Лівані Осама Хамдан в інтерв'ю американській медіакомпанії CNN у п'ятницю, 14 червня.

Хамдан зазначив, що план Байдена не відповідає вимогам бойовиків щодо припинення війни. За його словами, потрібна "чітка позиція Ізраїлю щодо припинення вогню, повного виходу з Сектора Гази та дозволу палестинцям самим визначати своє майбутнє, реконструкція, зняття облоги..., і ми готові говорити про чесну угоду щодо обміну полоненими".

Підтриманий США план припинення вогню, схвалений Радою Безпеки ООН у понеділок, передбачає поетапний підхід. На першому етапі мало бути шеститижневе припинення вогню, під час якого деякі заручники будуть обміняні на палестинських ув’язнених, а ізраїльські військові будуть виведені з населених районів Гази. Другий етап - остаточне припинення війни та повний вихід Ізраїлю з Гази - буде реалізовано лише після подальших переговорів між двома сторонами.

Як наголосив Хамдан, тривалість припинення вогню є ключовим питанням для ХАМАСу, який стурбований тим, що Ізраїль не має наміру виконувати другий етап угоди. За його словами, бойові дії мають бути припинені остаточно, а Ізраїль має повністю вийти з Гази.

Читайте також: Блінкен назвав обнадійливою готовність ХАМАСу до переговорів

Невідома доля заручників

У ХАМАСі ніхто не знає, скільки ізраїльських заручників, яких утримують у полоні в Секторі Гази, досі живі, додав Хамдан. "Я не знаю і ніхто не знає", - сказав він.

Прессекретар організації висловив думку, що у можливих знущаннях над заручниками Ізраїль має звинувачувати самого себе. Хамдану було продемонстровано висновки ізраїльських лікарів, які оглядали нещодавно звільнених заручників. Медики підтвердили, що на тілах звільнених були присутні сліди побиття, крім того, заручники страждали від голоду. На це Хамдан відповів: "Думаю, якщо у них проблеми із психікою, це через те, що Ізраїль робить із Газою".

Голова партії "Національна єдність" та колишній член військового кабінету Бенні Ганц в інтерв'ю телерадіокомпанії Kan заявив, що Ізраїлю відомо, що відбувається із заручниками, зокрема з родиною Бібас, яка була викрадена з двома маленькими дітьми та стала символом подій 7 жовтня. Ганц сказав, що інформацію про них буде оприлюднено, коли для цього будуть відповідні умови. Родичі сім'ї Бібас назвали заяви Ганца безвідповідальними.

Як Ізраїль знищує тунелі ХАМАСу в Газі

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Звільнений заручник з близькими

ЦАХАЛ заявив про визволення чотирьох заручників, захоплених ХАМАС

ЦАХАЛ заявив про визволення чотирьох заручників, захоплених ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю повідомила про успішну операцію з визволення чотирьох полонених ХАМАСу з Сектора Гази. Їхній стан здоров'я - задовільний.
Конфлікти8 червня 2024 р.
Дим над зруйнованими будинками у місті Газа, фото 11 грудня 2023 року

Напад ХАМАСу на Ізраїль та його наслідки

Напад ХАМАСу на Ізраїль та його наслідки

Подробиці нападу радикального ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль та дії у відповідь Армії оборони Ізраїлю - у досьє DW.
Конфлікти8 лютого 2024 р.
Атака ЦАХАЛу в рамках операції зі звільнення заручників у Нусейраті, 8 червня 2024 року

ХАМАС погрожує Ізраїлю захопленням нових заручників

ХАМАС погрожує Ізраїлю захопленням нових заручників

Заява бойовиків оприлюднена на тлі звільнення з полону ХАМАСу чотирьох заручників у результаті операції Армії оборони Ізраїлю у таборі біженців Нусейрат в Секторі Гази.
Конфлікти8 червня 2024 р.
Більше публікацій