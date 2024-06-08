ХАМАС погрожує Ізраїлю захопленням нових заручників

Заява бойовиків оприлюднена на тлі звільнення з полону ХАМАСу чотирьох заручників у результаті операції Армії оборони Ізраїлю у таборі біженців Нусейрат в Секторі Гази.

Представники терористичного угруповання ХАМАС заявили, що продовжують утримувати в полоні велику кількість заручників і не виключають зростання їхньої кількості. Про цю заяву терористів у суботу, 8 червня, повідомила агенція Reuters. Заява бойовиків була оприлюднена на тлі звільнення з полону ХАМАСу чотирьох заручників у результаті операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Нусейраті, таборі біженців у центрі Сектора Гази.

Водночас терористи ХАМАСу повідомили, що під час операції з порятунку деякі ізраїльські заручники були вбиті.

Як повідомляє палестинська сторона, під час цієї операції Ізраїлю убиті щонайменше 210 палестинців, 400 поранені. При цьому, скільки з них були бойовиками терористичного угруповання, не уточнюється.

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Речник ізраїльської армії Даніель Хагарі натомість заявив про менш ніж 100 загиблих у зв'язку зі звільненням заручників. "Не знаємо, скільки з них є терористами", - сказав він. Терористи, за його словами, використовували цивільних в якості щита.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант підтвердив, що ізраїльські війська були змушені проводити операцію із порятунку заручників, діючи під "сильним вогнем" і в "найскладнішій міській обстановці". "Це одна з найгероїчніших та екстраординарніших операцій, свідком яких я був за 47 років служби в оборонному відомстві Ізраїлю", - заявив він.

Коментуючи результати операції, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху зазначив, що Ізраїль вкотре довів, що не має наміру "здаватися тероризму". "Ми не відступимо, доки не виконаємо місію і не повернемо всіх заручників додому - і живих, і мертвих", - цитує Нетаньяху агентство AFP.

З огляду на ці події, глава Палестинської автономії Махмуд Аббас закликає скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН з метою обговорення наслідків "жорстокої різанини", вчиненої ізраїльською армією в Секторі Гази, повідомляє в суботу ввечері палестинська інформаційна агенція Wafa. Аббас закликає до міжнародного втручання, щоб "зупинити гуманітарну катастрофу" на палестинських територіях.

Шольц та Байден прокоментували операцію ЦАХАЛу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав звільнення чотирьох ізраїльських заручників "важливим знаком надії" для ізраїльських сімей, які чекають на повернення з полону своїх близьких. "Чотири заручники тепер вільні. ХАМАС має нарешті звільнити всіх заручників. Війна має закінчитися", - написав він у соцмережі Х.

Повернення додому бранців ХАМАС також прокоментував президент США Джо Байден, який перебуває з візитом у Франції. Американський лідер пообіцяв продовжити роботу зі звільнення заручників у Секторі Гази та домогтися угоди щодо припинення вогню в регіоні.

Нагадаємо, під час нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року бойовики захопили близько 250 заручників та вивезли їх до Сектора Гази. Понад 1200 людей загинули. Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. У рамках тимчасового режиму припинення вогню, який діяв до 1 грудня 2023 року, було звільнено понад 100 заручників, Ізраїль на це випустив із своїх в'язниць близько 240 палестинців. У полоні бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються близько 120 осіб. При цьому, за оцінками Ізраїлю, не менше 40 заручників уже немає в живих.