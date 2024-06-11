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КонфліктиІзраїль

Блінкен назвав обнадійливою готовність ХАМАСу до переговорів

Олексій Волошинов
11 червня 2024 р.

За словами держсекретаря, готовність ХАМАСу прийняти і реалізувати план США в Секторі Гази обнадіює, але важливо дочекатися заяв із цього приводу з боку керівництва організації.

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Блінкен прибув до Ізраїлю, 10 червня 2024 року
Блінкен прибув до Ізраїлю, 10 червня 2024 року Фото: Jack Guez/REUTERS

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 11 червня, назвав "обнадійливим знаком" заяву терористичного угруповання ХАМАС щодо підтримки резолюції Організації Об'єднаних Націй (ООН) про припинення вогню в Секторі Гази. Втім, пояснив він, варто дочекатися підтвердження таких намірів від керівництва організації безпосередньо всередині Сектора Гази, якого він "поки не почув".

Блінкен додав, що розмови про плани щодо Сектора Гази після закінчення війни між Ізраїлем та ХАМАСом продовжаться після переговорів із ізраїльським керівництвом у Єрусалимі 11 червня.

Радбез ООН підтримав резолюцію за планом Байдена

10 червня Рада Безпеки ООН підтримала розроблену США резолюцію зі схваленням плану президента країни Джо Байдена щодо припинення вогню в Секторі Гази. "За" резолюцію на голосуванні Радбезу ООН виступили 14 із 15 його членів. Росія утрималася.

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"План Байдена" щодо припинення вогню

31 травня президент США Джо Байден запропонував Ізраїлю та ХАМАСу свій план для встановлення перемир'я в Секторі Гази, який передбачає три етапи деескалації.

На першому з них протягом шести тижнів пропонується припинити вогонь та вивести війська Армії оборони Ізраїлю із населених пунктів Сектора Гази. Водночас бойовики ХАМАСу мають повернути Ізраїлю низку заручників в обмін на звільнення сотень палестинських ув'язнених. На другому етапі ізраїльська армія повинна повністю залишити Сектор Гази, а ХАМАС - повернути заручників, що залишилися, а також їхні тіла. На третьому етапі передбачається розпочати відновлення Сектора Гази за підтримки США та міжнародної спільноти.

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