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КонфліктиІзраїль

Ізраїль повідомив про смерть ще чотирьох заручників

Євгенія Наконечна | Ася Міллер
4 червня 2024 р.

Тіла викрадених заручників залишаються в Секторі Гази, обставини їхньої смерті уточнюють.

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Меморіал у кібуці Реїм, де проходив музичний фестиваль Supernova, сотні учасників якого було вбито і викрадено внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року
Меморіал у кібуці Реїм, де проходив музичний фестиваль Supernova, сотні учасників якого було вбито і викрадено внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 рокуФото: Oded Balilty/AP/dpa/picture alliance

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у понеділок, 3 червня, підтвердила смерть ще чотирьох заручників, викрадених терористичним угрупованням ХАМАС під час атаки 7 жовтня 2023 року. У ЦАХАЛ повідомили, що їхні тіла досі залишаються в Секторі Гази.

Загиблих - 79-річного Хаїма Пері, 80-річного Йорама Мецгера, 84-річного Амірама Купера і 51-річного Надава Попплевела - бойовики ХАМАСу викрали із кібуців Нір Оз і Нірім. У грудні терористи опублікували відео за участю Пері, Купера і Мецгера, а в березні заявили, що вони нібито загинули внаслідок артилерійських обстрілів Сектора Гази ізраїльською армією. Зі свого боку представник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що обставини смерті заручників поки з'ясовують. За даними ізраїльської розвідки, вони загинули кілька місяців тому.

За даними ізраїльського уряду, в полоні залишаються 120 осіб, 43 з яких в Ізраїлі заочно оголосили мертвими, спираючись на різні джерела інформації, в тому числі на дані розвідки, відео з камер спостереження або відеозаписи очевидців, а також на результати судово-медичної експертизи. Деякі чиновники в приватних розмовах заявляли, що кількість загиблих може бути більшою, повідомляє агенція Reuters.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 осіб.

Згідно з останніми даними, бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Cектор Гази. Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 36 тисяч осіб, ще майже 82 тисячі дістали поранення. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.

 

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