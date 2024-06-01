Байден представив план щодо припинення вогню в Секторі Гази

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 31 травня, представив новий план із припинення вогню в Секторі Гази та звільнення ізраїльських заручників. План передбачає три етапи деескалації, які насамперед передбачають постійне перемир'я і відхід Ізраїлю з палестинської території.

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Згідно з планом, перший етап має тривати шість тижнів. Він передбачає повне припинення вогню, виведення військ Ізраїлю з населених пунктів у Секторі Гази і повернення низки ізраїльських заручників, включаючи жінок, людей похилого віку та поранених, в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів. Другий етап передбачає остаточне припинення бойових дій і виведення ізраїльських військ із Сектора Гази. Крім того, на цьому етапі в Ізраїль мають повернути всіх заручників, які залишилися. Нарешті, на третьому етапі розпочнеться масштабний план відновлення регіону за підтримки США і міжнародної спільноти, який займе від трьох до п'яти років. Сім'ям ізраїльських заручників мають повернути останки вбитих терористами ХАМАСу рідних.

Байден закликав ХАМАС прийняти угоду

Президент США заявив, що план із припинення вогню передали представникам терористичного угруповання ХАМАС через катарських посередників. Байден закликав ХАМАС прийняти цю пропозицію. Водночас він звернувся і до ізраїльських політиків. "Я знаю, що в Ізраїлі є ті, хто не погодиться з цим планом і закликатиме до продовження війни протягом невизначеного терміну", - заявив Байден, зазначивши, що Ізраїль може укласти угоду, не побоюючись за свою безпеку.

Водночас президент США наголосив, що якщо ХАМАС не виконає свої зобов'язання, то Ізраїль завжди зможе відновити воєнні дії. Зі свого боку, Байден запропонував, що ХАМАС не зможе залишатися при владі в Секторі Гази за жодної досягнутої угоди.

Реакція в офісі Нетаньяху

Після виступу Байдена офіс ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху випустив заяву, у якій повторив мету війни в Секторі Гази. Як наголошується в повідомленні, Ізраїль не має наміру закінчувати війну доти, доки не будуть повернуті всі заручники, а керівництво і військовий потенціал ХАМАСу не будуть знищені.

Водночас Нетаньяху уповноважив переговорну групу представити угоду, за допомогою якої цих цілей буде досягнуто. Із заяви не зрозуміло, чи стосується це плану, представленого Джо Байденом, зазначає агентство dpa.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з міністрами закордонних справ Саудівської Аравії, Туреччини та Йорданії. За даними Держдепартаменту, переговори, які Блінкен провів після повернення з Праги до Вашингтона, були присвячені пропозиції про негайне припинення вогню в Секторі Гази і звільнення заручників. Ця пропозиція відповідає інтересам як ізраїльтян, так і палестинців, заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер. Також повідомляється, що лідери Сенату і Палати представників Конгресу США запросили прем'єр-міністра Ізраїлю на спільне засідання Конгресу.

ХАМАС вітає запропоновану угоду

Як пише агентство dpa, ХАМАС загалом привітав угоду, представлену Байденом. За словами представників радикального угруповання, вони готові "конструктивно поставитися" до будь-якої пропозиції, що ґрунтується на постійному припиненні вогню та повному виведенні ізраїльських військ із Сектора Гази, якщо Ізраїль "заявить про свою чітку прихильність до цього".

У Євросоюзі підтримують план припинення вогню

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), ця "пропозиція є серйозною можливістю для просування до припинення війни і страждань цивільного населення в Секторі Гази". У своїй публікації в соцмережі X вона підкреслила, що цей підхід, розрахований на три етапи, "збалансований і реалістичний" і "потребує підтримки всіх сторін".

Глава МЗС ФРН: План дає проблиск надії

Генсек ООН Антоніу Гутерріш підтримав план, оприлюднений Байденом. Про це заявив його прессекретар Стефан Дюжаррік. "Генеральний секретар дуже сподівається, що це призведе до консенсусу між сторонами для досягнення міцного миру", - цитує його агентство dpa.

Зусилля Байдена привітала і глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). План "дає [проблиск] надії та можливий вихід із глухого кута війни", написала Бербок на своїй сторінці в соцмережі X. "Ми повністю підтримуємо посередницькі зусилля США, Катару та Єгипту. Тепер справа за ХАМАСом, який має довести свою прихильність до припинення конфлікту", - підкреслила вона.