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Ізраїльська армія просунулася до центру Рафаха

Валерій Сааков
28 травня 2024 р.

Ізраїльські танки просунулися до центру міста Рафах, повідомляють ЗМІ. Ізраїлю знову закидають обстріл цивільних, унаслідок чого загинули десятки осіб.

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Руйнування в Рафасі після ізраїльського обстрілу
Руйнування в Рафасі після обстрілу 25 травня, фото з архівуФото: AFP/Getty Images

Попри шквал критики з боку міжнародної спільноти, зокрема ЄС, Армія оборони Ізраїлю не припиняє наступальну операцію в місті Рафах на півдні Сектора Гази. У вівторок, 28 травня, ізраїльські танки просунулися до середмістя Рафаха, зокрема їх бачили в районі Тал Аль-Султан, а також поблизу мечеті Аль-Ауда, повідомила з посиланням на очевидців інформагенція Reuters. Про просування ізраїльської бронетехніки до центральної частини Рафаха поінформувала й агенція AFP. Як повідомило ізраїльське інтернет-видання ynet із посиланням на джерела в Рафасі, раніше там не було наземних військ.

Саме місто обстрілюють із танків і з повітря. Ізраїльські військові оголосили, що зроблять заяву про те, що відбувається в Рафасі, згодом.

Ізраїлю знову закидають удари по цивільних з десятками жертв

Тим часом у підконтрольних терористичному угрупованню ХАМАС службах охорони здоров'я повідомили, що від ізраїльських обстрілів у ніч на 28 травня, за даними відомства, загинули щонайменше 18 осіб. Як повідомив агенції Reuters місцевий житель в інтернет-чаті, "всюди в Тал Аль-Султані чути вибухи снарядів. Багато сімей втекли зі своїх будинків у західній частині Рафаха, оскільки її обстрілювали всю ніч".

Згодом палестинські медики зафіксували ще один ізраїльський удар по наметовому таборі в Рафаху, де перебувають цивільні. Удару було завдано у вівторок удень. За даними палестинської сторони, загинула 21 людина, з яких 12 - жінки. Незалежних підтвержень цих повідомлень поки не надходило, пише Reuters.

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Також під час авіаудару 26 травня по місту у наметовому таборі біженців загинули 45 осіб.  Ізраїль розслідує цей інцидент.

Протягом минулих трьох тижнів Рафах, розташований на кордоні Сектора Гази з Єгиптом, через військові дії залишили приблизно одного мільйона палестинців, які раніше прибули до цього міста, рятуючись від боїв в інших частинах Сектора Гази, повідомило Близькосхідне агентство ООН з допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР, UNRWA).

Міжнародний суд вимагав припинити наступ на Рафах

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАСу напали на Ізраїль та вторглися на його території. Внаслідок наймасовішої за час існування Ізраїлю розправи загинули пона 1200 людей, 250 були захоплені як заручники. Ізраїль у відповідь на напад оголосив ХАМАСу війну до повного знищення терористів. За даними з Сектора Гази, які неможливо перевірити з незалежних джерел, через операцію Ізраїлю в регіоні, загинули близько 36 тисяч палестинців.

24 травня 2024 року Міжнародний суд ООН у Гаазі зажадав від Ізраїлю припинити військову операцію в Рафасі. Ізраїль має "негайно припинити свій наступ і будь-які інші дії" в місті, які можуть створити для палестинського населення в Секторі Гази умови життя, що можуть призвести до його "повного або часткового фізичного знищення", йшлося в ухвалі. Натомість влада Ізраїлю продовжила операцію в Рафасі, вважаючи, що ухвала суду ООН залишає простір для військових дій, що викликало різкий осуд з боку Європейського Союзу. 

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