Ізраїльська армія просунулася до центру Рафаха

Попри шквал критики з боку міжнародної спільноти, зокрема ЄС, Армія оборони Ізраїлю не припиняє наступальну операцію в місті Рафах на півдні Сектора Гази. У вівторок, 28 травня, ізраїльські танки просунулися до середмістя Рафаха, зокрема їх бачили в районі Тал Аль-Султан, а також поблизу мечеті Аль-Ауда, повідомила з посиланням на очевидців інформагенція Reuters. Про просування ізраїльської бронетехніки до центральної частини Рафаха поінформувала й агенція AFP. Як повідомило ізраїльське інтернет-видання ynet із посиланням на джерела в Рафасі, раніше там не було наземних військ.

Саме місто обстрілюють із танків і з повітря. Ізраїльські військові оголосили, що зроблять заяву про те, що відбувається в Рафасі, згодом.

Ізраїлю знову закидають удари по цивільних з десятками жертв

Тим часом у підконтрольних терористичному угрупованню ХАМАС службах охорони здоров'я повідомили, що від ізраїльських обстрілів у ніч на 28 травня, за даними відомства, загинули щонайменше 18 осіб. Як повідомив агенції Reuters місцевий житель в інтернет-чаті, "всюди в Тал Аль-Султані чути вибухи снарядів. Багато сімей втекли зі своїх будинків у західній частині Рафаха, оскільки її обстрілювали всю ніч".

Згодом палестинські медики зафіксували ще один ізраїльський удар по наметовому таборі в Рафаху, де перебувають цивільні. Удару було завдано у вівторок удень. За даними палестинської сторони, загинула 21 людина, з яких 12 - жінки. Незалежних підтвержень цих повідомлень поки не надходило, пише Reuters.

Читайте також: ХАМАС обстріляв ракетами Ізраїль, під ударом був і Тель-Авів

Також під час авіаудару 26 травня по місту у наметовому таборі біженців загинули 45 осіб. Ізраїль розслідує цей інцидент.

Протягом минулих трьох тижнів Рафах, розташований на кордоні Сектора Гази з Єгиптом, через військові дії залишили приблизно одного мільйона палестинців, які раніше прибули до цього міста, рятуючись від боїв в інших частинах Сектора Гази, повідомило Близькосхідне агентство ООН з допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР, UNRWA).

Міжнародний суд вимагав припинити наступ на Рафах

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАСу напали на Ізраїль та вторглися на його території. Внаслідок наймасовішої за час існування Ізраїлю розправи загинули пона 1200 людей, 250 були захоплені як заручники. Ізраїль у відповідь на напад оголосив ХАМАСу війну до повного знищення терористів. За даними з Сектора Гази, які неможливо перевірити з незалежних джерел, через операцію Ізраїлю в регіоні, загинули близько 36 тисяч палестинців.

24 травня 2024 року Міжнародний суд ООН у Гаазі зажадав від Ізраїлю припинити військову операцію в Рафасі. Ізраїль має "негайно припинити свій наступ і будь-які інші дії" в місті, які можуть створити для палестинського населення в Секторі Гази умови життя, що можуть призвести до його "повного або часткового фізичного знищення", йшлося в ухвалі. Натомість влада Ізраїлю продовжила операцію в Рафасі, вважаючи, що ухвала суду ООН залишає простір для військових дій, що викликало різкий осуд з боку Європейського Союзу.