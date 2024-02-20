Палестинці у Рафаху: куди тікати далі

Ізраїль розширив свою наземну операцію на південь Сектора Гази. Однак тут перебувають не лише бойовики ХАМАСу, а й більше мільйона мирних жителів, які бояться стати жертвами війни.

Сотні тисяч палестинців вже були змушені залишити свої домівки після початку бойових дій у Секторі Гази, які стали відповіддю Ізраїлю на жовтневий кровопролитний напад бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС. Біженці переміщалися на південь, у бік міста Рафах. Але тепер війна докотилася й сюди. Мешканці найпівденнішого міста Сектора Гази, розташованого впритул до дуже укріпленого кордону з Єгиптом, і численні біженці зараз думають, що їм робити далі - адже загроза розширення наземного наступу Ізраїлю на місто стає дедалі реальнішою.

Плани щодо наземної операції Ізраїлю на півдні Гази викликають тривогу

"Ми боїмося за свої життя", - сказала в інтерв'ю кореспонденту DW по WhatsApp 22-річна Іман Абу Муса. Вона нещодавно втекла до Рафаху із сусіднього Хан-Юніса, де йдуть запеклі наземні бої між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАСу. За її словами, людям залишається сподіватися на "божий захист" та на припинення військової операції Ізраїлю.

Ще 10 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив: "Неможливо досягти мети війни - знищити ХАМАС, - залишивши чотири батальйони ХАМАСу у Рафаху". Він доручив військовим та службам безпеки подати комбінований план евакуації населення та розгрому терористів. Нещодавно в інтерв'ю американському телебаченню він сказав, що для цивільних буде створено "безпечний прохід", не уточнюючи, куди зможе вирушити така кількість людей.

Біженці у Рафаху Фото: MOHAMMED ABED/AFP

Плани наземної операції Ізраїлю на півдні Сектора Гази викликали велике занепокоєння у світі. "Сценарій, якого ми так довго боялися, розгортається із загрозливою швидкістю", - заявив Мартін Гріффітс, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги. "Більше половини населення Гази - понад один мільйон людей - юрмляться у Рафаху, дивлячись смерті в очі. У них мало їжі, майже немає доступу до медичної допомоги, їм ніде спати і немає куди піти".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що "наступ ізраїльської армії на Рафах цілком поставить під загрозу гуманітарну ситуацію, адже люди в Рафаху не можуть просто розчинитись у повітрі". Мирним жителям потрібна пауза у бойових діях та більше гуманітарної допомоги, додала вона.

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Половина населення Сектора Гази перебуває у Рафасі

У Рафаху, найбільш відомому своїм прикордонним переходом з Єгиптом, до війни мешкали близько 300 тисяч людей. Зараз, за даними ООН, більше половини з 2,3 мільйона жителів Сектора Гази знайшли притулок у переповнених міських школах, квартирах, саморобних наметах або сплять на вулицях, практично не захищені від дощу та холоду.

Рафах також є основним пунктом в'їзду в Сектор Гази та розподілу у ньому гуманітарної допомоги. Високопоставлений гуманітарний працівник ООН, який нещодавно відвідав місто, заявив DW, що нинішня гуманітарна криза перевершує все, що він будь-коли бачив за десятиліття роботи в кризових зонах по всьому світу.

Хоча Рафах вважається "безпечнішою зоною" в Секторі Гази, цей район майже щодня зазнає авіаударів. Так, у ніч на 13 лютого у місті пролунала серія вибухів, які стали прикриттям ізраїльської операції зі звільнення двох заручників, яких утримували терористи в одній із квартир у Рафаху.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході сталася після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного в Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснили масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної єврейської держави. Її жертвами стали щонайменше 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Рафах після авіаудару, 12 лютого 2024 року Фото: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію, розпочату з півночі регіону. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, за час військових дій у Секторі Гази загинули вже понад 28 тисяч палестинців. Підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо.

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"Ми можемо лише молитись, щоб це закінчилося"

Ще наприкінці жовтня Ізраїль дозволив цивільним, які проживають у північній частині Сектора Гази, евакуюватися спеціально виділеними коридорами до більш безпечних районів на півдні. Коли згодом ізраїльські військові розширили наземний наступ на південне місто Хан-Юніс, біженці рушили далі на південь.

Біженці у Рафаху у черзі за гуманітарною допомогою Фото: Rizek Abdeljawad/Xinhua/picture alliance

Сахар Абу Зейд була серед тих, хто покинув Хан-Юніс, шукаючи притулку в Рафаху. "Я щиро сподіваюся, що наступу вдасться уникнути і буде знайдене швидке рішення, - сказала Абу Зейд в інтерв'ю DW по WhatsApp. - Люди тут зазнають величезних труднощів через обмежений доступ до їжі та води. Житла не вистачає, і багато хто з нас заледве знаходить намети, у яких можна було б зупинитися".

Вона також вважає, що перспектива тікати далі була б руйнівною: "Психологічні втрати величезні та глибоко вплинули на мене та мою сім'ю. Ми почуваємося спустошеними, повністю, тотально спустошеними. Ми можемо лише молитися, щоб це закінчилося".

Пересуватися Сектором Гази вкрай небезпечно

Інші жителі Рафаха вже збирають свої нечисленні пожитки. "Два дні тому я вирішив повернутися в Нусейрат, - сказав Басем Аль-Махмуд, маючи на увазі табір біженців у центральній частині Гази. - Я вирішив діяти превентивно, а не ризикувати, ставши одним із сотень тисяч людей, переміщених з Рафаха". За його словами, останніми днями у кожній розмові домінував страх через ймовірну атаку Ізраїлю на місто.

Деякі люди вже тікають з Рафаха. Фото від 13 лютого 2024 року Фото: Mohammed Salem/REUTERS

"Ми запитали себе, куди б ми пішли, якби це сталося?", - розповідає чоловік. За його словами, це було непросте рішення, оскільки пересуватися дорогами в Секторі Гази під обстрілами ризиковано. У Рафах 46-річний чоловік приїхав місяць тому зі своєю дружиною, чотирма дітьми, батьком і овдовілою сестрою. Сім'я жила у місті Газа, і від початку війни вже кілька разів переміщалася з місця на місце.

"За той місяць, що ми тут, життя в Рафаху стало неймовірно важким, - розповідає палестинець. - Дістати їжу і воду нелегко, так само як і пересуватися містом через перенаселеність. Крім того, є постійний страх обстрілів". Аль-Махмуд не має ілюзій щодо того, що десь у Газі безпечно: "Ситуація скрізь жахлива, і ми відчайдушно потребуємо хоча б трошки безпеки - місце, де можна спати без постійного страху перед тим, що може статися".

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