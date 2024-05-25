Ізраїль продовжив наступ на Рафах в Секторі Гази

Ізраїльські військові у суботу, 25 травня, продовжили наступ на місто Рафах на півдні Сектора Гази, поблизу кордону з Єгиптом. По місту завдали серію повітряних і артилерійських ударів.

Як повідомили інформаційній агенції AFP очевидці та журналісти, атаки та зіткнення між ізраїльськими військовими та палестинськими бойовиками сталися також в інших частинах Палестинських територій, зокрема, в Дейр-аль-Бала, в місті Газа і в Джабалії на півночі Сектора Гази.

Суд ООН зобовязав Ізраїль "негайно" припинити наступ

Таким чином Ізраїль проігнорував рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі, який 24 травня зобов'язав "негайно" припинити військовий наступ на місто Рафах і назвав гуманітарну ситуацію там "катастрофічною".

Як пояснив радник з питань національної безпеки МЗС Ізраїлю Цахи Ханегбі, ізраїльська армія не проводила жодних військових операцій у районі Рафаха, "які могли б створити палестинському цивільному населенню в Секторі Гази такі умови життя, які могли б призвести до його повного чи часткового знищення". Заява була зроблена після екстреної зустрічі з міністрами, скликаної прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху.

Раніше відмовитися від наступу на Рафах закликали Ізраїль ЄС та США.

Напад на Ізраїль

Нагадаємо, терористична ісламістська організація ХАМАС 7 жовтня 2023 року вторглася на територію Ізраїлю та влаштувала там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази за час ізраїльської військової операції загинули понад 35,8 тисячі палестинців. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо. Від початку війни, утікаючи від бойових дій, сотні тисяч палестинців перемістилися на південь Сектора Гази, зокрема до Рафаха. Через Рафах, який межує з Єгиптом, до Сектора Гази доставляється міжнародна гуманітарна допомога.