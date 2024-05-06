ЄС закликає Ізраїль відмовитися від наступу на Рафах

Міжнародна спільнота повинна запобігти наземному наступу Ізраїлю на Рафах, переконаний Жозеп Боррель. Тим часом це питання планує обговорити з прем'єром Ізраїлю і президент США Джо Байден.

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у понеділок, 6 травня, назвав неприйнятним ймовірний наземний наступ Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на місто Рафах у Секторі Гази.

"Ізраїль має відмовитися від наземного наступу та виконати резолюцію Ради безпеки ООН 2728 (щодо припинення вогню. - Ред.)", - написав Боррель у соцмережі Х, коментуючи заклик ЦАХАЛу до мешканців Рафаха евакуюватися.

Він додав, що ЄС разом із міжнародною спільнотою "можуть і повинні діяти, щоб запобігти такому сценарію".

Байден говоритиме з Нетаньяху про Рафах

Після зазначеного заклику ізраїльської Армії оборони в Білому Домі заявили, що президент США Джо Байден планує провести розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

"Ми чітко виклали ізраїльському уряду нашу точку зору щодо великого наземного вторгнення в Рафах, і президент сьогодні поговорить з прем'єр-міністром", - повідомив речник Ради національної безпеки США агенції AFP.

Очікування наступу Ізраїлю

Ізраїль регулярно завдає повітряних ударів по Рафаху, однак після того, як у понеділок ЦАХАЛ закликав жителів східної частини Рафаху переміститися до гуманітарної зони в районі Аль-Мавасі, зросли побоювання, що незабаром Ізраїль розпочне широкомасштабний наземний наступ на це місто.

Керівництво Палестинської автономії, що контролює Західний берег річки Йордан, заявило про інтенсивні контакти з регіональними та міжнародними сторонами, особливо зі США, щоб зупинити наступ.

Своєю чергою бойовики з терористичного ісламістського угрупування ХАМАС зазначили, що, плануючи наступ, Ізраїль "не бере до уваги долю заручників", яких вони утримують, повідомляє Reuters.

Читайте також: Плани наступу Ізраїлю на Рафах: як і куди евакуюють цивільних палестинців?