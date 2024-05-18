У Секторі Гази знайшли тіло громадянки ФРН Шані Лук

Шані Лук було викрадено і згодом оголошено загиблою після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Під час нападу вона разом із сотнями інших молодих людей перебувала на музичному фестивалі у південному Ізраїлі.

Ізраїльська армія повідомила про виявлення в Секторі Гази тіла 23-річної громадянки ФРН та Ізраїлю Шані Лук, яку викрали бойовики ісламського радикального руху ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Разом із Лук було знайдено тіла ще двох людей, повідомив речник ізраїльської армії Даніель Хагарі у п'ятницю, 17 травня.

Під час безпрецедентної атаки ХАМАС Лук разом із сотнями інших молодих людей перебувала на музичному фестивалі Supernova у південній частині Ізраїлю. За словами Хагарі, і Шані Лук, і двох інших відвідувачів, тіла яких тепер виявлено, було вбито на фестивалі.

Спецоперація у Газі

Всі три тіла були виявлені в ніч проти 17 травня під час спецоперації армії та ізраїльської служби держбезпеки Шин Бет у Секторі Гази завдяки отриманій розвідувальній інформації. Після ідентифікації тіл було поінформовано родичів загиблих. "Ми продовжуватимемо боротьбу, щоб повернути заручників додому", - пообіцяв Даніель Хагарі.

Ізраїльська армія поінформувала родичів про загибель Шані Лук ще наприкінці жовтня, але доля інших заручників залишалася невідомою. Мати Шані Лук Рікарда ще тоді повідомила про виявлення уламка черепа, з якого було взято пробу ДНК. Якщо людина отримує травму в цьому місці черепа, то вона не може вижити, говорила тоді Рікарда Лук. Батьки вже давно надали владі проби ДНК для порівняльного аналізу.

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На фото та відео, розповсюджених в інтернеті після нападу ХАМАСу на Ізраїль, було зафіксовано тіло молодої жінки на пікапі бойовиків. Родичі упізнали на знімках Шані Лук та звернулися до громадськості з проханням про допомогу. Спочатку родина дівчини, частина якої мешкає у федеральній землі Баден-Вюртемберг, вважала, що Шані отримала тяжку травму голови, але все ще жива і знаходиться у Секторі Гази.

За даними Ізраїлю, близько 100 заручників все ще утримуються в Газі, а також останки ще приблизно 30 людей з близько 250 викрадених 7 жовтня.